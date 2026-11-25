В Запорожской ОВА объяснили, какие начисления за коммуналку незаконны для ВПЛ, а какие долги придется гасить, несмотря на оккупацию жилья.

Переселенцы, которые оставили жилье на временно оккупированных территориях Запорожской области, могут получить счета за коммуналку, но далеко не все эти начисления законны. В пресс-службе Запорожской областной государственной администрации объяснили, за что платить не придется, а какие долги никуда не исчезнут.

Вопрос оплаты коммунальных услуг остается острым для людей, которые из-за войны выехали с временно оккупированных территорий. Нередко им приходят уведомления о задолженности за жилье, которым они фактически не пользуются. Однако законодательство на период военного положения предусматривает ряд ограничений для поставщиков.

За что поставщики не имеют права брать деньги

Прежде всего закон запрещает начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за весь период временной оккупации конкретной территории - от ее начала до завершения.

Также поставщики не могут начислять и взыскивать штрафы, пеню и инфляционные начисления за несвоевременную или неполную оплату коммуналки на оккупированных территориях и в районах, где идут боевые действия.

Кроме того, даже если потребитель не платит или вносит лишь часть суммы, прекращать предоставление услуг на этих территориях запрещено.

Какие гарантии есть именно у переселенцев

Для людей, которые вынужденно оставили дома, предусмотрены отдельные гарантии. Запрещено взыскивать задолженность за коммуналку, которая образовалась после 24 февраля 2022 года за период от начала боевых действий до их завершения - если потребитель выехал с места проживания и предоставил поставщику документальное подтверждение этого факта.

Таким документом может быть справка внутренне перемещенного лица. Поэтому переселенцам важно сообщить исполнителю коммунальных услуг об изменении места проживания и предоставить соответствующее подтверждение.

Эти правила определены постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 года №206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения». Ограничения действуют до завершения или отмены военного положения.

Какие долги придется погасить

Долги, начисленные до оккупации, никуда не исчезают. Если жилищно-коммунальные услуги фактически предоставлялись до начала временной оккупации, потребитель обязан оплатить их стоимость.

Автоматически списать задолженность из-за оккупации жилья или вынужденного переезда законодательство не позволяет. То есть суммы, которые накопились до оккупации, нужно погашать.

Что делать, если долг начислили незаконно

Если переселенец получил уведомление о задолженности за период оккупации или боевых действий, стоит обратиться непосредственно к поставщику услуг и попросить проверить правильность начислений.

Разобраться со счетами также помогают юристы системы бесплатной правовой помощи (БПП). Они проконсультируют относительно законности выставленных сумм и помогут подготовить обращение к поставщику с требованием проверить начисления.

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