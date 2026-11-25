Отключение света в Запорожье 26 ноября - плановое. В четверг часть улиц города временно останется без электроэнергии из-за ремонта электрооборудования.
Работы разделили на два блока. Первый продлится с 09:00 до 17:00, второй - с 10:00 до 17:00. У каждого блока свой список адресов, поэтому жителям стоит заранее проверить свою улицу.
О запланированных отключениях сообщает «Запорожьеоблэнерго». Это именно плановый ремонт, а не аварийное отключение, поэтому графики заранее известны и фиксированы.
Первый блок: 09:00-17:00
Свет будут отключать по таким адресам:
- ул. Агрономічна: 1-19, 2-34;
- ул. Віктора Духовченко (Цюрупи): 68-76, 93-105;
- ул. Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського): 75-101, 86, 88-152, 154;
- ул. Григорія Нелюбова (Толбухіна): 37-71, 48-76;
- ул. Екскаваторна: 9;
- ул. Ігоря Сікорського: 111-155, 157, 159, 159а, 159б, 159в, 161-179, 183-203, 205, 207, 310;
- ул. Історична: 29, 31, 33;
- ул. Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а;
- ул. Курортна: 100-110, 105-113;
- ул. Мальовнича: 108;
- ул. Міцна: 22, 29, 31;
- ул. Патріотична: 70, 74А, 76, 78, 78А, 80;
- ул. Руставелі: 57, 58;
- ул. Січових стрільців (Арсенальна): 78-96, 98, 81-99;
- ул. Теплобудівна: 20, 22, 28, 30;
- ул. Тролейбусна: 1, 1а;
- ул. Штабна: 7а, 9, 12, 13;
- пр. Моторобудівників: 109;
- пров. Гомерівський (Гомельський): 1-13, 4, 4а;
- пров. Листяний: 1-11, 2-10;
- пров. Хвойний: 2-10;
- шосе Південне: 72а.
Второй блок: 10:00-17:00
С 10:00 до 17:00 без электроэнергии будут:
- ул. Бірюзова: 1-19, 1а, 2-28;
- ул. Володимира Кубійовича (Нестерова): 1-45, 18, 20а, 2-16, 20-50;
- ул. Гризодубової: 1, 31;
- ул. Залізнична: 18, 20;
- ул. Лейтенантська: 36-48, 37-49, 50-60, 51-61;
- ул. Олексія Заїки (Джамбула): 1-27, 2-12;
- ул. Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48;
- ул. Стартова: 70, 71а;
- ул. Трембітна (Радищева): 40-46, 41-47, 48-88, 51-101;
- ул. Університетська (Жуковського): 66а, 68, 70, 70а;
- ул. Ярославни (Качалова): 1-19, 1а, 2-28;
- пров. Абхазький: 1-13, 2-10;
- пров. Будапештський: 2-6, 3-7.
Что делать во время планового отключения
Поскольку отключение плановое, жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Если дома есть электрозависимое медицинское оборудование, стоит подготовить альтернативное питание.
После завершения ремонтных работ напряжение подают без дополнительных предупреждений в пределах указанного времени.
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