Графики отключения света в Запорожье на 26 ноября опубликованы: в четверг часть улиц города останется без электроэнергии из-за плановых ремонтов электрооборудования.

Отключение света в Запорожье 26 ноября - плановое. В четверг часть улиц города временно останется без электроэнергии из-за ремонта электрооборудования.

Работы разделили на два блока. Первый продлится с 09:00 до 17:00, второй - с 10:00 до 17:00. У каждого блока свой список адресов, поэтому жителям стоит заранее проверить свою улицу.

О запланированных отключениях сообщает «Запорожьеоблэнерго». Это именно плановый ремонт, а не аварийное отключение, поэтому графики заранее известны и фиксированы.

Первый блок: 09:00-17:00

Свет будут отключать по таким адресам:

ул. Агрономічна: 1-19, 2-34;

ул. Віктора Духовченко (Цюрупи): 68-76, 93-105;

ул. Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського): 75-101, 86, 88-152, 154;

ул. Григорія Нелюбова (Толбухіна): 37-71, 48-76;

ул. Екскаваторна: 9;

ул. Ігоря Сікорського: 111-155, 157, 159, 159а, 159б, 159в, 161-179, 183-203, 205, 207, 310;

ул. Історична: 29, 31, 33;

ул. Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а;

ул. Курортна: 100-110, 105-113;

ул. Мальовнича: 108;

ул. Міцна: 22, 29, 31;

ул. Патріотична: 70, 74А, 76, 78, 78А, 80;

ул. Руставелі: 57, 58;

ул. Січових стрільців (Арсенальна): 78-96, 98, 81-99;

ул. Теплобудівна: 20, 22, 28, 30;

ул. Тролейбусна: 1, 1а;

ул. Штабна: 7а, 9, 12, 13;

пр. Моторобудівників: 109;

пров. Гомерівський (Гомельський): 1-13, 4, 4а;

пров. Листяний: 1-11, 2-10;

пров. Хвойний: 2-10;

шосе Південне: 72а.

Второй блок: 10:00-17:00

С 10:00 до 17:00 без электроэнергии будут:

ул. Бірюзова: 1-19, 1а, 2-28;

ул. Володимира Кубійовича (Нестерова): 1-45, 18, 20а, 2-16, 20-50;

ул. Гризодубової: 1, 31;

ул. Залізнична: 18, 20;

ул. Лейтенантська: 36-48, 37-49, 50-60, 51-61;

ул. Олексія Заїки (Джамбула): 1-27, 2-12;

ул. Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48;

ул. Стартова: 70, 71а;

ул. Трембітна (Радищева): 40-46, 41-47, 48-88, 51-101;

ул. Університетська (Жуковського): 66а, 68, 70, 70а;

ул. Ярославни (Качалова): 1-19, 1а, 2-28;

пров. Абхазький: 1-13, 2-10;

пров. Будапештський: 2-6, 3-7.

Что делать во время планового отключения

Поскольку отключение плановое, жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Если дома есть электрозависимое медицинское оборудование, стоит подготовить альтернативное питание.

После завершения ремонтных работ напряжение подают без дополнительных предупреждений в пределах указанного времени.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Запорожье 24 ноября: опубликованы графики.

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