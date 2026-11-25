Морковь, посеянная осенью до промерзания почвы, позволяет собрать первый урожай уже весной, на две-три недели раньше, чем после обычного сева.

Морковь, посеянная осенью до промерзания почвы, дает урожай на две-три недели раньше весенней. Но корнеплоды вырастут ровными и сладкими только тогда, когда правильно выбрать место и подготовить грядку, иначе вырастут кривыми и горькими. Об особенностях подзимнего сева напомнил портал Obozrevatel.

Когда сажать морковь под зиму

Лучшее время - когда почва уже остыла, но еще не промерзла. Температура воздуха должна несколько дней держаться в пределах 0...+5 градусов. Обычно это вторая половина ноября, после первых заморозков.

Спешить не стоит. Если посеять рано, пока еще тепло, семена успеют прорасти, и молодые всходы погибнут от мороза.

Как выбрать место

Моркови нужен солнечный участок без уклона, где не застаивается вода. Весной такая грядка быстрее прогревается, и ее не размывают талые воды.

Почва должна быть легкой и хорошо взрыхленной. На тяжелой глине корнеплоды вырастают деформированными и кривыми.

Подготовка грядки

Участок перекапывают на глубину 25-30 см, убирают сорняки и остатки предыдущих культур. Под перекопку вносят перегной или компост - около ведра на квадратный метр.

Свежий навоз класть нельзя. Он делает корнеплоды горькими и заставляет их ветвиться, из-за чего морковь вырастает «рогатой». Поэтому берут только хорошо перепревший перегной.

Из минеральных удобрений добавляют 20-25 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на квадратный метр. Азотные удобрения осенью не вносят.

Как сеять

Для подзимнего сева берут сухие семена, которые предварительно не замачивают. Высевают их гуще, чем весной, ведь часть семян может не взойти.

Глубина бороздок - 2-3 см на легкой почве и 1,5-2 см на плотной. Сеют в заранее подготовленные бороздки, а сверху засыпают сухой землей.

После посева грядку не поливают. Ее мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы защитить семена от вымерзания.

Что делать, если зима пришла внезапно

Если почва уже промерзла, а посеять не успели, лучше отложить сев до весны, ведь в мерзлой земле семена дадут плохой урожай. Если промерз только верхний слой, его снимают, сеют в талую землю ниже и засыпают отложенной сухой землей.

Какие сорта подходят

Для подзимнего сева выбирают холодостойкие ранние и среднеспелые сорта. Они лучше зимуют в почве и быстрее идут в рост весной.

Такой способ дает урожай уже в конце мая - начале июня, когда морковь наиболее сочная.