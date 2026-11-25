Дорожный знак с четырьмя чёрными точками на белом фоне предупреждает о том, что на дорогу могут выходить незрячие люди. Несмотря на простой вид, он сбивает с толку даже опытных водителей.

Необычные дорожные знаки для водителей снова оказались в центре внимания. Дорожный знак с четырьмя чёрными точками на белом фоне предупреждает о том, что на дорогу могут выходить незрячие люди.

Такой знак встречается крайне редко, но знать его значение важно. За лаконичными точками скрывается предостережение о безопасности самых уязвимых участников движения.

Откуда появился знак с четырьмя точками

Летом 2022 года по соцсетям разлетелась фотография странного знака из индийского города Бангалор. Водитель сфотографировал его 1 августа на перекрёстке Hope Farm Junction в районе Уайтфилд и выложил снимок в соцсеть X с коротким вопросом: «Что это такое?».

В комментариях начали гадать: кто-то говорил о ямах, кто-то о граде или повреждённом асфальте. Правильный ответ не назвал никто, поэтому вмешалась дорожная полиция Уайтфилда.

В официальном аккаунте объяснили, что табличка предупреждает о возможном появлении на дороге незрячих людей. Через несколько дней историю подхватили индийские издания The News Minute и Moneycontrol, и знак стал вирусным.

Почему знак такой непонятный

Четыре точки не являются общепонятным символом. Их нет в Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, на которую ориентируется большинство стран Европы. Даже в самой Индии такой знак можно увидеть лишь в очень конкретных местах.

Полиция Бангалора со ссылкой на правило IRC 15.36 уточнила, что указатель устанавливают возле школ и учреждений для людей с нарушениями зрения или слуха. Это узкоспециализированное местное предупреждение, а не стандартный знак.

Есть ли такой знак в Украине

В Украине знака с четырьмя чёрными точками нет. Для предостережения об опасных участках дорог применяют знак 1.39 «Прочая опасность», который при необходимости дополняют информационной табличкой с уточнением риска.

Кроме того, по действующим украинским ПДД действует табличка 7.16 «Пешеходы с нарушением зрения». Её ставят вместе со знаками 1.32 «Пешеходный переход» или 5.35. Она информирует водителей, что на переходе могут появляться люди с нарушениями зрения.

Что делать водителю

Увидев знак 1.39 или табличку 7.16 возле перехода, водителю следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться. Незрячему человеку труднее оценить движение транспорта, поэтому преимущество ему следует уступать без промедления.

Украинцам, которые водят авто за границей, советуют знакомиться с необычными знаками страны, в которую они едут. Индия не единственное государство, где есть специальные предостережения об уязвимых пешеходах. В Британии действует знак о возможном появлении пожилых, незрячих или людей с инвалидностью, а в штате Нью-Йорк закреплены текстовые таблички о зонах, где могут находиться дети с нарушениями слуха или зрения.

Ранее Politeka сообщала, дорожный знак с двумя перечёркнутыми авто: водителям объяснили, за что грозит штраф.

Также Politeka сообщала, экзамен по ПДД: в МВД предупредили, как мошенники предлагают «помощь» при сдаче.