Дорожній знак із чотирма чорними крапками на білому тлі попереджає, що на дорогу можуть виходити незрячі люди. Попри простий вигляд, він збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв.

Незвичайні дорожні знаки для водіїв знову опинилися в центрі уваги. Дорожній знак із чотирма чорними крапками на білому тлі попереджає, що на дорогу можуть виходити незрячі люди.

Такий знак трапляється вкрай рідко, але знати його значення важливо. За лаконічними крапками ховається застереження про безпеку найбільш вразливих учасників руху.

Звідки взявся знак із чотирма крапками

Влітку 2022 року соцмережами розлетілася фотографія дивного знака з індійського міста Бенгалуру. Водій сфотографував його 1 серпня на перехресті Hope Farm Junction у районі Вайтфілд і виклав знімок у соцмережу X із коротким питанням: «Що це таке?».

У коментарях почали вгадувати: хтось казав про ями, хтось про град чи пошкоджений асфальт. Правильну відповідь не назвав ніхто, тож втрутилася дорожня поліція Вайтфілда.

В офіційному акаунті пояснили, що табличка застерігає про можливу появу на дорозі незрячих людей. За кілька днів історію підхопили індійські видання The News Minute та Moneycontrol, і знак став вірусним.

Чому знак такий незрозумілий

Чотири крапки не є загальнозрозумілим символом. Їх немає у Віденській конвенції про дорожні знаки та сигнали, на яку орієнтуються більшість країн Європи. Навіть у самій Індії такий знак можна побачити лише в дуже конкретних місцях.

Поліція Бенгалуру з посиланням на правило IRC 15.36 уточнила, що покажчик встановлюють біля шкіл та закладів для людей із порушеннями зору або слуху. Це вузькоспеціалізоване місцеве попередження, а не стандартний знак.

Чи є такий знак в Україні

В Україні знака з чотирма чорними крапками немає. Для застереження про небезпечні ділянки доріг застосовують знак 1.39 «Інша небезпека», який за потреби доповнюють інформаційною табличкою з уточненням ризику.

Окрім цього, за чинними українськими ПДР діє табличка 7.16 «Пішоходи з порушенням зору». Її ставлять разом зі знаками 1.32 «Пішохідний перехід» або 5.35. Вона інформує водіїв, що на переході можуть з'являтися люди з порушеннями зору.

Що робити водієві

Побачивши знак 1.39 або табличку 7.16 біля переходу, водію слід заздалегідь зменшити швидкість і бути готовим зупинитися. Незрячій людині важче оцінити рух транспорту, тому перевагу їй варто надавати без зволікань.

Українцям, які кермують авто за кордоном, радять знайомитися з незвичайними знаками країни, до якої вони прямують. Індія не єдина держава, де є спеціальні застереження щодо вразливих пішоходів. У Британії діє знак про можливу появу літніх, незрячих або людей з інвалідністю, а в штаті Нью-Йорк закріплені текстові таблички про зони, де можуть перебувати діти з порушеннями слуху чи зору.

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