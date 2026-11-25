У четвер, 26 листопада, в Україні вночі вдарить мороз до -8°, вдень очікується від -3° до +3°. Місцями пройде сніг, на Закарпатті та Одещині - дощ, а на дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Погода в Україні 26 листопада буде холодною, місцями зі снігом і дощем. Такий прогноз озвучила провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

У четвер істотних опадів переважно не очікується, але вдень у південно-західній частині країни можливий сніг, а на Закарпатті та Одещині - дощ. Уночі температура становитиме 2-8° морозу, вдень - від 3° морозу до 3° тепла.

Найтепліше буде на крайньому півдні, там удень 3-8° тепла. Найхолодніше - в Карпатах, куди продовжує надходити холодне повітря із заходу та північного заходу. Саме там у найближчі дні очікують найсильніші морози.

Ожеледиця на дорогах

Через нічні морози й мокрі опади на дорогах багатьох регіонів 26 листопада подекуди утвориться ожеледиця. Тому водіям радять не поспішати за кермом і заздалегідь підготувати авто до зими.

Перед поїздкою варто перевірити стан шин, акумулятора, гальм і склоочисників, а ще замінити літню рідину склоомивача на зимову. Пішоходам краще носити взуття з неслизькою підошвою.

Коли вдарять найсильніші морози

У п'ятницю, 27 листопада, сніг прогнозують майже по всій Україні, крім північних і північно-західних областей. А в ніч на неділю, 29 листопада, мороз посилиться до 5-10°, а в Карпатах - до 10-15° морозу.

Удень 28-29 листопада по Україні очікується від 0° до 5° морозу. Тобто зима поступово бере своє, і до кінця тижня похолодання стане відчутним навіть удень.

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