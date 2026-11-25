У кожній українській школі з'явиться кар'єрний радник, який допомагатиме дітям із вибором професії. Понад 10 тисяч педагогів уже проходять навчання.

Зміни в школах України тривають: у кожній школі з'явиться кар'єрний радник, який допомагатиме учням із вибором професії. Понад 10 тисяч педагогів уже проходять відповідне навчання.

Підготовку кар'єрних освітніх радників запустив швейцарсько-український проєкт Decide на запит Міністерства освіти і науки України. До навчання залучені регіональні команди закладів післядипломної педагогічної освіти з усіх областей.

Радники працюватимуть у кожній школі та допомагатимуть дітям і підліткам визначитися з майбутньою професією. Нововведення стартує з 7 класу, тож торкнеться учнів середніх і старших класів, а також їхніх батьків.

Навчатимуть майбутніх радників понад 160 менторів. Вони пройшли підготовку від проєкту Decide та Цюрихського педагогічного університету у Швейцарії й мають практичний досвід роботи зі школами в межах національного пілотування системи профорієнтації дітей та підлітків.

Під час навчання педагоги опановують такі навички:

як враховувати інтереси, здібності та потреби кожної дитини;

як створити й розвивати систему профорієнтації та кар'єрного консультування у школі;

як налагодити співпрацю освіти, влади та бізнесу;

які методики допомагають учням і ученицям визначитися з майбутньою професією.

Як пройти навчання

Охочим стати кар'єрним радником рекомендують звертатися до обласних закладів післядипломної педагогічної освіти. Саме вони разом із командою проєкту Decide організовують підготовку в кожній області.

У проєкті Decide наголошують, що підготовка кар'єрних освітніх радників - один із кроків до створення цілісної та ефективної системи профорієнтації, кар'єрного консультування й кар'єрної освіти в Україні.

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