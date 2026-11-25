Чоловік в Одесі отримав від ТЦК штраф 17 000 грн, бо вулицю, де він зареєстрований, перейменували, а дані у військовому обліку не оновили.

Помилковий запис у військовому обліку може коштувати грошей навіть тоді, коли людина нічого не порушувала. В Одесі чоловік отримав штраф 17 000 грн від ТЦК лише через те, що вулицю, де він зареєстрований, перейменували. Розбираємося, як перевірити свій запис і уникнути такого покарання.

Справу розглянув суд. Юристи нагадують, що адреса, номер телефону та інші персональні дані у військово-обліковому реєстрі мають бути актуальними, і за застарілу інформацію передбачені штрафи.

Ситуація виглядає просто: після перейменування вулиці чоловік фактично не змінював місце проживання, але його облікова адреса в документах залишилася старою. ТЦК розцінив це як порушення правил військового обліку і виписав стягнення.

Чоловік із таким рішенням не погодився і оскаржив його в суді. Цей випадок нагадує, чому варто перевіряти свої дані в реєстрі самостійно, а не чекати повістки чи штрафу.

Скільки можуть стягнути за неактуальні дані

За порушення правил військового обліку під час воєнного стану передбачений штраф від 17 000 до 25 500 грн. Нижню межу в 17 000 грн якраз і застосували до чоловіка з Одеси.

Таке саме покарання загрожує тим, хто змінив місце проживання, роботу чи номер телефону і не повідомив про це ТЦК протягом встановленого строку.

Як оновити дані і не отримати штраф

Найшвидший спосіб оновити дані - застосунок "Резерв+". У ньому можна змінити інформацію про місце проживання, номер телефону та електронну пошту без відвідування ТЦК.

Повідомити про зміну даних потрібно протягом семи днів. Для тих, хто не користується застосунком, залишається варіант особистого візиту до територіального центру комплектування.

Перед тим, як щось змінювати, відкрийте "Резерв+" і перевірте статус: якщо там з'явилася позначка про розшук чи порушення, це сигнал діяти, а не відкладати.

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