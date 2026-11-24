З грудня максимальний розмір пенсії в Україні залишається на рівні 25 950 гривень. Усе, що понад цю суму, держава зріже, але для окремих категорій закон передбачає винятки.

Максимальний розмір пенсії в Україні з грудня знову зафіксовано на рівні 25 950 гривень - усе, що понад цю суму, Пенсійний фонд просто зріже.

Ліміт не змінився: це десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Сам мінімум нині становить 2 595 гривень, тож 25 950 гривень - рівно в десять разів більше.

Важливо, що в цю граничну суму входять не лише основний розмір пенсії, а й усі надбавки, доплати та індексації. Якщо нарахована пенсія перевищує ліміт, держава зрізає надлишок і залишає на рахунку рівно 25 950 гривень.

Кому дозволено отримувати більше за максимум

Попри жорстке обмеження, для окремих категорій закон передбачає спеціальні правила. Більше за максимальну пенсію можуть отримувати судді, прокурори, військовослужбовці, народні депутати, науковці та високопосадовці Національного банку і Кабміну.

Судді, наприклад, отримують не класичну пенсію, а щомісячне довічне грошове утримання. Його розмір залежить від базового відсотка суддівської винагороди й стажу на посаді, тож часто він істотно перевищує стандартні 25 тисяч гривень.

Звідки взялося пенсійне обмеження

Жорсткі ліміти на виплати запровадили ще під час реформи пенсійної системи в жовтні 2011 року. На тих, кому пенсію призначили до цієї дати, обмеження не поширюється, але їхні старі виплати заморожені для індексації - доки загальний ліміт у країні не наздожене їхню суму.

На період воєнного стану уряд додатково скоротив спецпенсії для чиновників і депутатів, застосувавши понижувальні коефіцієнти до сум, що перевищують базовий ліміт. Виняток - ті, хто безпосередньо захищає країну на фронті, та родини загиблих військових.

Що робити пенсіонеру

Перевірити фактичний розмір своєї пенсії після застосування ліміту можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Для цього достатньо електронного підпису або "Дії". Під час призначення виплати ПФУ сам повідомляє про застосоване обмеження, жодних додаткових заяв подавати не треба.

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