Українцям, які продають надлишки з власного городу, загрожують штрафи і навіть конфіскація врожаю, якщо порушити правила торгівлі. Розповідаємо, які суми доведеться заплатити, як стягують і чого уникнути.

Штрафи в Україні за торгівлю на стихійних ринках регулярно посилюють, і тепер під удар можуть потрапити звичайні власники городів та дач, які вирішили продати надлишки власного врожаю.

Продаж власної картоплі, моркви, цибулі чи інших овочів сам по собі не заборонений, але за порушення правил торгівлі передбачені штрафи, а в окремих випадках вирощений урожай можуть конфіскувати.

Коли продаж овочів з городу законний

Продавати овочі та фрукти, вирощені на власній ділянці, можна без реєстрації підприємцем. Це право закріплене за власниками особистих селянських господарств. Податок із такого доходу не стягується, якщо людина продає саме свою продукцію, а не перепродає чужу.

Але є умова: продавець має підтвердити, що врожай справді його. Для цього потрібна довідка від місцевої ради або інший документ, який засвідчує, що людина має земельну ділянку чи веде особисте селянське господарство.

За що штрафують

Штраф загрожує, якщо торгувати у невстановлених місцях - тобто поза межами офіційних ринків. Згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля з рук у заборонених місцях тягне за собою штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року - від 170 до 340 гривень.

Окрім штрафу, у таких випадках правоохоронці мають право вилучити товар, тобто конфіскувати проданий врожай. Саме це найбільше б'є по городниках, які розклали свій товар біля траси чи у дворі, не маючи документів на продукцію.

Які документи захистять від конфіскації

Щоб уникнути проблем, при собі варто мати довідку про наявність земельної ділянки або про ведення особистого селянського господарства. Її видає сільська, селищна чи міська рада за місцем проживання безкоштовно.

Також бажано, щоб продукція мала санітарні та ветеринарні документи, якщо йдеться про продукцію тваринництва. Для овочів та фруктів достатньо довідки про походження товару.

Що робити, якщо вже виписали штраф

Штраф можна сплатити протягом 15 днів із дня вручення постанови. Якщо його не сплатити добровільно, суму стягнуть примусово - через виконавчу службу, а до основної суми додадуть подвійний розмір штрафу та виконавчий збір.

Постанову про штраф можна оскаржити протягом 10 днів, якщо вважаєте, що порушення не було. Для цього треба звернутися до суду чи до органу, який виніс постанову.

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