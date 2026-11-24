Аналітики OLX Нерухомість порівняли ціни на оренду однокімнатних квартир у 20 містах України та порахували, за скільки років орендні платежі зрівняються з вартістю купівлі житла. Строк коливається від 8 до 19 років.

Доступна оренда житла в Україні стала головним питанням для переселенців і тих, хто переїжджає до безпечніших регіонів. Розрив між цінами в різних містах величезний - однокімнатну квартиру можна винайняти і за 4 тисячі, і за 32 тисячі гривень на місяць.

Про це йдеться у дослідженні OLX Нерухомість, яке переказує видання Delo.ua. Аналітики взяли медіанні ціни оренди та купівлі житла у 20 обласних центрах і порахували, за який строк сума орендних платежів сягне вартості придбання квартири.

Де найдешевше орендувати

Найнижчу орендну плату зафіксували у Херсоні - там однокімнатну квартиру здають у середньому за 4 тисячі гривень на місяць. Далі йдуть Суми з 6 тисячами і Запоріжжя з Черніговом, де оренда коштує по 7 тисяч гривень.

Найдорожче орендувати житло в Ужгороді - 32 тисячі гривень на місяць. На другому місці Львів із 25 тисячами, а за ним Івано-Франківськ, де за квартиру просять близько 22 тисяч гривень. Дорожчим за середній рівень став і Луцьк - там оренда обходиться у 18 тисяч.

У Києві медіанна оренда однокімнатної квартири становить 15 тисяч гривень на місяць. Парадокс у тому, що ця цифра нижча, ніж у Львові, Ужгороді чи навіть Луцьку, - у столиці дається взнаки вищий рівень пропозиції.

Коли оренда зрівняється з купівлею

Найшвидше орендні витрати сягають вартості квартири у Запоріжжі - приблизно за 8 років. Там місячна оренда коштує 7 тисяч гривень, а придбання квартири - 698 тисяч. За 9 років поріг досягається в Івано-Франківську, де оренда 22 тисячі, а житло 2,5 мільйона.

Близько 10 років потрібно у Харкові, Дніпрі та Ужгороді. В Харкові оренда 9 тисяч, а купівля 1,1 мільйона гривень. У Дніпрі ці показники - 12 тисяч і 1,5 мільйона відповідно. В Ужгороді найдорожча оренда у 32 тисячі компенсується вартістю житла у 3,8 мільйона.

У Хмельницькому та Миколаєві строк становить 11 років. У Хмельницькому оренда 15 тисяч, квартира - 2 мільйони. У Миколаєві дешево і орендувати (7 тисяч), і купувати (940 тисяч). Ще 12 років знадобиться у Луцьку, Львові та Черкасах.

Де купівля окупається найдовше

Найдовший строк зафіксований у Чернігові - 19 років. При оренді у 7 тисяч гривень на місяць квартира там коштує близько 1,6 мільйона. Це означає, що купувати житло в Чернігові зараз фінансово найменш вигідно порівняно з орендою.

У Києві та Одесі показник становить 17 років. У столиці оренда 15 тисяч, а квартира 3,1 мільйона гривень. В Одесі - 11 тисяч і 2,2 мільйона відповідно. У Рівному та Житомирі строк - 16 років.

Як змінилася ситуація за рік

Бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість Юлія Козар пояснює, що однакові строки в різних містах не завжди означають однакові ринкові тенденції. У Харкові та Запоріжжі попит падає, а пропозиція зростає, що тисне на ціни вниз.

Натомість в Ужгороді та Івано-Франківську ситуація протилежна - пропозиція скорочується, а попит росте, тож ціни повзуть угору. Найбільші зміни за рік сталися на сході: у Харкові строк скоротився з 15 до 10 років, а в Запоріжжі - з 11 до 8.

На що дивитися в договорі оренди

Юристи радять обов'язково укладати письмовий договір оренди, в якому зафіксовано суму орендної плати, строк дії, розмір застави та умови її повернення. Окремо варто прописати, хто сплачує комунальні послуги та хто відповідає за ремонт.

В Україні на старті зазвичай просять оплатити перший і останній місяць проживання, а також комісію ріелтору, яка може сягати від 25% до 100% місячної орендної плати залежно від міста. Саме комісія часто стає прихованою статтею витрат, про яку варто домовлятися заздалегідь.

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