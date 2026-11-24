Водії досі плутають дорожній знак із червоним колом і чорною горизонтальною смугою, хоча за його ігнорування загрожує реальний штраф. Йдеться про знак «В'їзд заборонено», який у народі називають «цеглиною».

Незвичайний дорожній знак із червоним колом і чорною горизонтальною смугою посередині досі збиває водіїв з пантелику. Штрафи за незрозумілі дорожні знаки в Україні виписують регулярно, і незнання позначки на стовпі від покарання не рятує.

Мова про знак 3.21 «В'їзд заборонено», який водії в народі називають «цеглиною». Він забороняє в'їзд усіх транспортних засобів у тому напрямку, де його встановлено. Як пише профільне видання Експерт, саме ця позначка найчастіше спантеличує тих, хто за кермом недавно.

Знак часто плутають із 3.1 «Рух заборонено» - білим колом із червоною облямівкою. Різниця принципова: «цеглина» забороняє саме в'їзд, а «Рух заборонено» стосується проїзду наскрізь певною ділянкою. Ставлять «цеглину» на в'їздах на дороги з одностороннім рухом, на території підприємств, парковок, АЗС і в житлових зонах.

Який штраф загрожує

За проїзд під знак «В'їзд заборонено» водієві загрожує штраф 340 гривень. Це порушення вимог дорожніх знаків - частина 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Якщо ж водій під «цеглину» виїхав на дорогу з одностороннім рухом у зустрічному напрямку, покарання жорсткіше - штраф 680 гривень. За повторне таке порушення протягом року суд може позбавити права керування на строк від шести місяців до одного року.

Що робити, якщо зупинила поліція

Перше і головне - не сперечатися на місці. Попросіть патрульного показати службове посвідчення та назвати статтю, за якою складають постанову. Якщо ви не згодні з порушенням, маєте право не підписувати постанову й оскаржити її в суді протягом десяти днів.

Варто одразу сфотографувати знак із того місця, звідки ви його бачили, і сам автомобіль. Якщо позначку перекривають гілки чи вона пошкоджена, або ж знак встановлено з порушенням вимог, це вагома підстава для скасування штрафу в суді.

Найчастіше суди скасовують постанови за «цеглину» саме тоді, коли знака не було видно з місця водія. Тому фіксуйте все на фото чи відео і зберігайте копію постанови разом із номером екіпажу патруля.

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