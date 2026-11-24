Водители до сих пор путают дорожный знак с красным кругом и черной горизонтальной полосой, хотя за его игнорирование грозит реальный штраф. Речь о знаке «Въезд запрещен», который в народе называют «кирпичом».

Необычный дорожный знак с красным кругом и черной горизонтальной полосой посередине до сих пор сбивает водителей с толку. Штрафы за непонятные дорожные знаки в Украине выписывают регулярно, и незнание таблички на столбе от наказания не спасает.

Речь о знаке 3.21 «Въезд запрещен», который водители в народе называют «кирпичом». Он запрещает въезд всех транспортных средств в том направлении, где установлен. Как пишет профильное издание Эксперт, именно эта табличка чаще всего сбивает с толку тех, кто за рулем недавно.

Знак часто путают с 3.1 «Движение запрещено» - белым кругом с красной окантовкой. Разница принципиальная: «кирпич» запрещает именно въезд, а «Движение запрещено» касается проезда насквозь определенным участком. Ставят «кирпич» на въездах на дороги с односторонним движением, на территориях предприятий, парковок, АЗС и в жилых зонах.

Какой штраф грозит

За проезд под знак «Въезд запрещен» водителю грозит штраф 340 гривен. Это нарушение требований дорожных знаков - часть 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Если же водитель под «кирпич» выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, наказание строже - штраф 680 гривен. За повторное такое нарушение в течение года суд может лишить права управления на срок от шести месяцев до одного года.

Что делать, если остановила полиция

Первое и главное - не спорить на месте. Попросите патрульного показать служебное удостоверение и назвать статью, по которой составляют постановление. Если вы не согласны с нарушением, имеете право не подписывать постановление и обжаловать его в суде в течение десяти дней.

Стоит сразу сфотографировать знак с того места, откуда вы его видели, и сам автомобиль. Если табличку перекрывают ветки или она повреждена, или же знак установлен с нарушением требований, это весомое основание для отмены штрафа в суде.

Чаще всего суды отменяют постановления за «кирпич» именно тогда, когда знака не было видно с места водителя. Поэтому фиксируйте все на фото или видео и сохраняйте копию постановления вместе с номером экипажа патруля.

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