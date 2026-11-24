Аналитики OLX Недвижимость сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 20 городах Украины и посчитали, за сколько лет арендные платежи сравняются со стоимостью покупки жилья. Срок колеблется от 8 до 19 лет.

Доступная аренда жилья в Украине стала главным вопросом для переселенцев и тех, кто переезжает в более безопасные регионы. Разрыв между ценами в разных городах огромный - однокомнатную квартиру можно снять и за 4 тысячи, и за 32 тысячи гривен в месяц.

Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость, которое пересказывает издание Delo.ua. Аналитики взяли медианные цены аренды и покупки жилья в 20 областных центрах и посчитали, за какой срок сумма арендных платежей достигнет стоимости приобретения квартиры.

Где дешевле всего арендовать

Самую низкую арендную плату зафиксировали в Херсоне - там однокомнатную квартиру сдают в среднем за 4 тысячи гривен в месяц. Далее идут Сумы с 6 тысячами и Запорожье с Черниговом, где аренда стоит по 7 тысяч гривен.

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде - 32 тысячи гривен в месяц. На втором месте Львов с 25 тысячами, а за ним Ивано-Франковск, где за квартиру просят около 22 тысяч гривен. Дороже среднего уровня стал и Луцк - там аренда обходится в 18 тысяч.

В Киеве медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 15 тысяч гривен в месяц. Парадокс в том, что эта цифра ниже, чем во Львове, Ужгороде или даже Луцке, - в столице сказывается высокий уровень предложения.

Когда аренда сравняется с покупкой

Быстрее всего арендные расходы достигают стоимости квартиры в Запорожье - примерно за 8 лет. Там месячная аренда стоит 7 тысяч гривен, а покупка квартиры - 698 тысяч. За 9 лет порог достигается в Ивано-Франковске, где аренда 22 тысячи, а жилье 2,5 миллиона.

Около 10 лет нужно в Харькове, Днепре и Ужгороде. В Харькове аренда 9 тысяч, а покупка 1,1 миллиона гривен. В Днепре эти показатели - 12 тысяч и 1,5 миллиона соответственно. В Ужгороде самая дорогая аренда в 32 тысячи компенсируется стоимостью жилья в 3,8 миллиона.

В Хмельницком и Николаеве срок составляет 11 лет. В Хмельницком аренда 15 тысяч, квартира - 2 миллиона. В Николаеве дешево и арендовать (7 тысяч), и покупать (940 тысяч). Еще 12 лет понадобится в Луцке, Львове и Черкассах.

Где покупка окупается дольше всего

Самый длинный срок зафиксирован в Чернигове - 19 лет. При аренде в 7 тысяч гривен в месяц квартира там стоит около 1,6 миллиона. Это означает, что покупать жилье в Чернигове сейчас финансово наименее выгодно по сравнению с арендой.

В Киеве и Одессе показатель составляет 17 лет. В столице аренда 15 тысяч, а квартира 3,1 миллиона гривен. В Одессе - 11 тысяч и 2,2 миллиона соответственно. В Ровно и Житомире срок - 16 лет.

Как изменилась ситуация за год

Бренд-менеджер категории OLX Недвижимость Юлия Козарь объясняет, что одинаковые сроки в разных городах не всегда означают одинаковые рыночные тенденции. В Харькове и Запорожье спрос падает, а предложение растет, что давит на цены вниз.

Вместо этого в Ужгороде и Ивано-Франковске ситуация противоположная - предложение сокращается, а спрос растет, поэтому цены ползут вверх. Наибольшие изменения за год произошли на востоке: в Харькове срок сократился с 15 до 10 лет, а в Запорожье - с 11 до 8.

На что смотреть в договоре аренды

Юристы советуют обязательно заключать письменный договор аренды, в котором зафиксированы сумма арендной платы, срок действия, размер залога и условия его возврата. Отдельно стоит прописать, кто платит коммунальные услуги и кто отвечает за ремонт.

В Украине на старте обычно просят оплатить первый и последний месяц проживания, а также комиссию риелтору, которая может достигать от 25% до 100% месячной арендной платы в зависимости от города. Именно комиссия часто становится скрытой статьей расходов, о которой стоит договариваться заранее.

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