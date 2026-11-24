Графіки відключення світла у Харківській області на 25 листопада передбачають планове знеструмлення Без електроенергії мешканці залишаться понад сім годин - з 09:00 до 16:10.

Харківську область накриє мороз, а мешканцям Люботина ще й варто готуватися до планового знеструмлення. У вівторок, 25 листопада, енергетики вимкнуть світло на низці вулиць міста - без електроенергії люди залишаться понад сім годин поспіль.

Відповідно до графіків відключення світла в Харківській області на 25 листопада, знеструмлення розпочнеться о 09:00 і триватиме орієнтовно до 16:10. Під нього потраплять житлові будинки в місті Люботин Харківського району та в сусідньому селі Коваленки.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Люботин. У переліку адрес - понад два десятки вулиць, провулків, в'їздів і тупиків, тож енергетики радять мешканцям заздалегідь підготуватися.

Перша хвиля вимкнень стартує о 09:00. Без світла залишаться будинки на вулицях Ковпака, Люботинській, Медовій, Транспортній і Ярославській, а також на провулках Люботинському, Покровському, Стадіонному й Черкаському. Під відключення потраплять також в'їзди Транспортний, Любовський і Люботинський.

Друга хвиля розпочнеться о 09:40. Вона охопить вулиці Слобожанську, Харківську, Вадима Соколова, в'їзд Луговий, а також провулки Романа Іващенка та Холодногірський.

У селі Коваленки електроенергію вимикатимуть на вулицях Люботинській, Стадіонній, Ярославській та в провулку Люботинському. Відновлять подачу світла обом населеним пунктам орієнтовно о 16:10.

Що робити під час відключення

Аби пережити сім годин без електропостачання, мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, приготувати ліхтарики, свічки або акумуляторні лампи. Холодильник краще не відкривати без потреби - так продукти довше залишаться холодними. Електроприлади варто вимкнути з розеток, щоб уникнути стрибків напруги після повернення світла.

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