Украинцам, продающим излишки с собственного огорода, грозят штрафы и даже конфискация урожая при нарушении правил торговли. Рассказываем, какие суммы придется заплатить, как взыскивают и чего избежать.

Штрафы в Украине за торговлю на стихийных рынках регулярно ужесточают, и теперь под удар могут попасть обычные владельцы огородов и дач, решившие продать излишки собственного урожая.

Продажа собственной картошки, моркови, лука или других овощей сама по себе не запрещена, но за нарушение правил торговли предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях выращенный урожай могут конфисковать.

Когда продажа овощей с огорода законна

Продавать овощи и фрукты, выращенные на собственном участке, можно без регистрации предпринимателем. Это право закреплено за владельцами личных крестьянских хозяйств. Налог с такого дохода не взимается, если человек продает именно свою продукцию, а не перепродает чужую.

Но есть условие: продавец должен подтвердить, что урожай действительно его. Для этого нужна справка от местного совета или другой документ, который удостоверяет, что человек имеет земельный участок или ведет личное крестьянское хозяйство.

За что штрафуют

Штраф грозит, если торговать в неустановленных местах - то есть вне пределов официальных рынков. Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, торговля с рук в запрещенных местах влечет за собой штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение в течение года - от 170 до 340 гривен.

Кроме штрафа, в таких случаях правоохранители имеют право изъять товар, то есть конфисковать проданный урожай. Именно это больше всего бьет по огородникам, разложившим свой товар возле трассы или во дворе, не имея документов на продукцию.

Какие документы защитят от конфискации

Чтобы избежать проблем, при себе стоит иметь справку о наличии земельного участка или о ведении личного крестьянского хозяйства. Ее выдает сельский, поселковый или городской совет по месту жительства бесплатно.

Также желательно, чтобы продукция имела санитарные и ветеринарные документы, если речь идет о продукции животноводства. Для овощей и фруктов достаточно справки о происхождении товара.

Что делать, если уже выписали штраф

Штраф можно уплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления. Если его не уплатить добровольно, сумму взыщут принудительно - через исполнительную службу, а к основной сумме добавят двойной размер штрафа и исполнительный сбор.

Постановление о штрафе можно обжаловать в течение 10 дней, если считаете, что нарушения не было. Для этого нужно обратиться в суд или в орган, вынесший постановление.

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