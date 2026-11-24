Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 25 ноября по 1 декабря обещает ощутимое похолодание: если в четверг, 26 ноября, термометры покажут +8°, то ко вторнику, 1 декабря, воздух остынет до -2°, а перепад температур достигнет 10°.

Как ранее сообщала Politeka в предыдущем недельном прогнозе погоды на Одесчине, синоптики уже тогда предупреждали о резком ухудшении погоды, и новая неделя с 25 ноября по 1 декабря полностью подтверждает эту тенденцию. Одесскую область ожидает стремительное похолодание: если в начале недели днем будет до +8°, то ближе к выходным и в начале декабря термометры опустятся до -2°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 25 ноября по 1 декабря будут колебаться от +8° до -2°, а ночные — от +8° до -5°.

В среду, 25 ноября, воздух днем прогреется до +6°, а ночью остынет до +3°. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 26 ноября, ожидается самый теплый день недели — столбики термометров днем поднимутся до +8°, ночью же похолодает до +2°. Небо останется облачным с прояснениями, и в этот день возможны осадки.

В пятницу, 27 ноября, дневная температура удержится на отметке +8°, а ночью существенного похолодания не будет — воздух останется на уровне +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки и в этот день.

В субботу, 28 ноября, произойдет резкий переход к холоду: днем воздух прогреется лишь до +2°, ночью останется на том же уровне +2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем ожидается +1°, а ночью термометры опустятся ниже нуля — до -1°. Погода останется облачной с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, днем столбик термометра покажет -1°, ночью похолодает до -2°. Облачность переменная, осадков не будет.

Во вторник, 1 декабря, неделя завершится самым холодным днем: днем ожидается -2°, а ночью морозная погода усилится до -5°. Облачность переменная, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 26 ноября, с температурой +8°, а самым холодным — вторник, 1 декабря, когда днем будет лишь -2°, а ночью -5°. Общий перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в четверг, 26 ноября, и в пятницу, 27 ноября.

Из-за резкого похолодания жителям Одесской области стоит заранее позаботиться о теплой одежде — особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками, 26 и 27 ноября, не лишним будет зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге из-за возможной скользкости.

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