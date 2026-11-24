Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 25 ноября по 1 декабря обещает морозную погоду: днем температура будет держаться от 0° до -3°, а ночью местами похолодает до -7°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Предыдущий прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о неприятных сюрпризах, а новая неделя с 25 ноября по 1 декабря принесет морозную стабильность без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от 0° до -3°, а ночные показатели местами будут опускаться до -7°.

В среду, 25 ноября, в Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода: днем воздух прогреется до 0°, а ночью похолодает до -1°. Осадков не прогнозируют.

В четверг, 26 ноября, погода останется без существенных изменений: днем столбики термометров покажут 0°, ночью — -2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 27 ноября, столбики термометров опустятся до -1° днем и -4° ночью. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 28 ноября, наступит самый холодный день недели: днем температура удержится на отметке -3°, а ночью опустится до -6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, немного потеплеет — днем -1°, ночью -3°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, днем ожидается -2°, ночью -4°, облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, завершающий день недели принесет -2° днем и самую холодную ночь недели — -7°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет среда, 25 ноября, с дневной температурой 0°, тогда как самым холодным — суббота, 28 ноября, когда днем будет -3°. Перепад дневных температур за неделю составляет 3°, а самая холодная ночь ожидается во вторник, 1 декабря, когда воздух охладится до -7°. Осадков на протяжении всей недели синоптики не прогнозируют.

Поскольку ночные температуры будут опускаться до -7°, жителям Киевской области стоит позаботиться о теплой одежде и обуви, особенно людям пожилого возраста и детям. Из-за стабильно низких показателей днем стоит планировать прогулки на самые теплые часы суток, а автомобилистам — заранее прогревать двигатель и очищать лобовое стекло от инея.

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