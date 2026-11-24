Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 25 листопада по 1 грудня обіцяє морозну погоду: вдень температура триматиметься від 0° до -3°, а вночі місцями похолодає до -7°. Опадів синоптики не прогнозують.

Попередній прогноз погоди для Київщини вже попереджав про неприємні сюрпризи, а новий тиждень з 25 листопада по 1 грудня принесе морозну стабільність без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від 0° до -3°, а нічні показники місцями опускатимуться до -7°.

У середу, 25 листопада, у Київській області очікується хмарна з проясненнями погода: вдень повітря прогріється до 0°, а вночі похолодає до -1°. Опадів не прогнозують.

У четвер, 26 листопада, погода залишиться без істотних змін: вдень стовпчики термометрів покажуть 0°, вночі — -2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 27 листопада, стовпчики термометрів опустяться до -1° вдень та -4° вночі. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 28 листопада, настане найхолодніший день тижня: вдень температура утримається на позначці -3°, а вночі опуститься до -6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, трохи потеплішає — вдень -1°, вночі -3°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, вдень очікується -2°, вночі -4°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, завершальний день тижня принесе -2° вдень та найхолоднішу ніч тижня — -7°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 25 листопада, з денною температурою 0°, тоді як найхолоднішим — субота, 28 листопада, коли вдень буде -3°. Перепад денних температур за тиждень становить 3°, а найхолодніша ніч очікується у вівторок, 1 грудня, коли повітря охолоне до -7°. Опадів протягом усього тижня синоптики не прогнозують.

Оскільки нічні температури опускатимуться до -7°, жителям Київської області варто подбати про теплий одяг і взуття, особливо людям похилого віку та дітям. Через стабільно низькі показники вдень варто планувати прогулянки у найтепліші години доби, а автомобілістам — заздалегідь прогрівати двигун та очищати лобове скло від інею.

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