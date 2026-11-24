ВПЛ, которые уехали из-за войны, могут накопить долги за отопление в квартирах, где уже не живут. Рассказываем, почему так происходит, как взыскивают деньги и как этого избежать.

Долги за коммуналку могут обернуться блокировкой карты, и рискуют этим даже те, кто давно не живет в своей квартире. Внутренне перемещенные лица, уехавшие из дома из-за обстрелов, нередко продолжают получать платежки за отопление брошенного жилья, а за ними копятся долги.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, объясняя, почему так происходит. Дело в том, что квартира в многоэтажке остается подключенной к централизованному отоплению. Тепло в дом подают независимо от того, живет ли кто-то в помещении. Поэтому начисления идут по общей площади, а не по факту проживания.

Почему долг растет, даже если в квартире никто не живет

По закону "О жилищно-коммунальных услугах" потребителем услуги отопления является собственник или совладелец квартиры. Обязанность платить возникает тогда, когда услугу фактически предоставляют: дом отапливается, значит, квартира считается получающей тепло. Статус ВПЛ сам по себе не освобождает от оплаты.

К долгу добавляются еще и штрафные начисления. По статье 625 Гражданского кодекса на сумму задолженности начисляют 3% годовых и инфляционные потери. А если договором предусмотрена пеня, она тоже добавляется. Поэтому начальная сумма со временем может заметно вырасти.

Как взыскивают долги за отопление

Теплоснабжающая компания чаще всего обращается в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Это упрощенная процедура без вызова сторон: суд выносит приказ только на основании документов о задолженности. Далее приказ передают в исполнительную службу, и уже исполнитель может арестовать банковские счета или часть доходов должника.

Как избежать взыскания долга за брошенную квартиру

Главный способ - подать поставщику заявление о перерасчете или прекращении начислений за период, когда в квартире никто не проживал. Для этого понадобится справка внутренне перемещенного лица и документ, подтверждающий непроживание: акт, составленный вместе с соседями или управителем дома, либо справка о проживании по новому адресу.

Если возвращаться в старое жилье не планируете, стоит рассмотреть отключение квартиры от централизованного отопления. Такая процедура возможна, но требует согласования на уровне всего дома, поэтому сделать это быстро получится не всегда.

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