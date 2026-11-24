ВПО, які виїхали через війну, можуть накопичити борги за опалення у квартирах, де вже не живуть. Розповідаємо, чому так відбувається, як стягують гроші та як цього уникнути.

Борги за комуналку можуть обернутися блокуванням картки, і ризикують цим навіть ті, хто вже давно не живе у своїй квартирі. Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з дому через обстріли, нерідко й далі отримують платіжки за опалення покинутого житла, а за ними накопичуються борги.

Про це пише Судово-юридична газета, пояснюючи, чому так відбувається. Річ у тім, що квартира в багатоповерхівці залишається підключеною до централізованого опалення. Тепло в будинок подають незалежно від того, живе хтось у приміщенні чи ні. Тому нарахування йдуть за загальною площею, а не за фактом проживання.

Чому борг росте, навіть якщо у квартирі ніхто не живе

За законом "Про житлово-комунальні послуги" споживачем послуги з опалення є власник або співвласник квартири. Обов'язок платити виникає тоді, коли послугу фактично надають: будинок опалюється, отже, квартира вважається такою, що отримує тепло. Статус ВПО сам собою не звільняє від сплати.

До боргу додаються ще й штрафні нарахування. За статтею 625 Цивільного кодексу на суму заборгованості нараховують 3% річних та інфляційні втрати. А якщо договором передбачена пеня, вона теж додається. Тож початкова сума з часом може помітно зрости.

Як стягують борги за опалення

Теплопостачальна компанія найчастіше звертається до суду із заявою про видачу судового наказу. Це спрощена процедура без виклику сторін: суд виносить наказ лише на підставі документів про заборгованість. Далі наказ передають до виконавчої служби, і вже виконавець може арештувати банківські рахунки чи частину доходів боржника.

Як уникнути стягнення боргу за покинуту квартиру

Головний спосіб - подати постачальнику заяву про перерахунок або припинення нарахувань за період, коли у квартирі ніхто не проживав. Для цього знадобиться довідка внутрішньо переміщеної особи та документ, який підтверджує непроживання: акт, складений разом із сусідами чи управителем будинку, або довідка про проживання за новою адресою.

Якщо повертатися до старого житла не плануєте, варто розглянути відключення квартири від централізованого опалення. Така процедура можлива, але потребує погодження на рівні всього будинку, тож зробити це швидко вийде не завжди.

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