Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 25 листопада по 1 грудня обіцяє поступове посилення морозів: якщо на початку тижня вдень буде близько 0°, то вже до понеділка, 30 листопада, стовпчики термометрів опустяться до -7°.

Попередній прогноз для Харківщини вже попереджав про похолодання, а новий тиждень з 25 листопада по 1 грудня принесе ще відчутніші морози: удень температура триматиметься у межах від 0° до -7°, а вночі — опускатиметься до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури у Харківській області коливатимуться від 0° до -7°, а нічні — від -1° до -9°.

У середу, 25 листопада, вдень очікується 0°, вночі -1°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 26 листопада, повітря прогріється лише до -2° вдень, вночі -2°, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 27 листопада, вдень -1°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -5°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, температура утримається на позначці -2° вдень, вночі похолодає до -6°, хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 29 листопада, вдень -2°, вночі -5°, небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, повітря остигне до -7° вдень — це найхолодніший день тижня, вночі -9°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, вдень -4°, вночі -8°, малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 25 листопада, з денною температурою 0°, а найхолоднішим — понеділок, 30 листопада, коли вдень буде лише -7°. Перепад температур за тиждень сягне 7°, опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Через стійкі морози та перепад температур мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, коли нічні показники опускаються до -8…-9°. Це особливо стосується людей похилого віку та дітей — варто обмежити тривале перебування на вулиці в найхолодніші дні, 30 листопада та 1 грудня.

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