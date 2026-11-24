Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 25 ноября по 1 декабря обещает постепенное усиление морозов: если в начале недели днём будет около 0°, то уже к понедельнику, 30 ноября, столбики термометров опустятся до -7°.

Предыдущий прогноз для Харьковщины уже предупреждал о похолодании, а новая неделя с 25 ноября по 1 декабря принесёт ещё более ощутимые морозы: днём температура будет держаться в пределах от 0° до -7°, а ночью — опускаться до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры в Харьковской области будут колебаться от 0° до -7°, а ночные — от -1° до -9°.

В среду, 25 ноября, днём ожидается 0°, ночью -1°, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 ноября, воздух прогреется лишь до -2° днём, ночью -2°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, днём -1°, а ночью столбики термометров опустятся до -5°, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, температура удержится на отметке -2° днём, ночью похолодает до -6°, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, днём -2°, ночью -5°, небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, воздух остынет до -7° днём — это самый холодный день недели, ночью -9°, облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, днём -4°, ночью -8°, малооблачно, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет среда, 25 ноября, с дневной температурой 0°, а самым холодным — понедельник, 30 ноября, когда днём будет лишь -7°. Перепад температур за неделю достигнет 7°, осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Из-за устойчивых морозов и перепада температур жителям области стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером, когда ночные показатели опускаются до -8…-9°. Это особенно касается людей пожилого возраста и детей — стоит ограничить длительное пребывание на улице в самые холодные дни, 30 ноября и 1 декабря.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 15 по 21 ноября в Харьковской области.

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