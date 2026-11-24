С декабря максимальный размер пенсии в Украине остается на уровне 25 950 гривен. Все, что выше этой суммы, государство урежет, но для отдельных категорий закон предусматривает исключения.

Максимальный размер пенсии в Украине с декабря снова зафиксирован на уровне 25 950 гривен - все, что выше этой суммы, Пенсионный фонд просто урежет.

Лимит не изменился: это десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Сам минимум сейчас составляет 2 595 гривен, поэтому 25 950 гривен - ровно в десять раз больше.

Важно, что в эту предельную сумму входят не только основная пенсия, но и все надбавки, доплаты и индексации. Если начисленная пенсия превышает лимит, государство урезает излишек и оставляет на счете ровно 25 950 гривен.

Кому разрешено получать больше максимума

Несмотря на строгое ограничение, для отдельных категорий закон предусматривает специальные правила. Больше максимальной пенсии могут получать судьи, прокуроры, военнослужащие, народные депутаты, ученые и высокопоставленные должностные лица Национального банка и Кабмина.

Судьи, например, получают не классическую пенсию, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. Его размер зависит от базового процента судейского вознаграждения и стажа в должности, поэтому часто он существенно превышает стандартные 25 тысяч гривен.

Откуда взялось пенсионное ограничение

Жесткие лимиты на выплаты ввели еще во время реформы пенсионной системы в октябре 2011 года. На тех, кому пенсию назначили до этой даты, ограничение не распространяется, но их старые выплаты заморожены для индексации - пока общий лимит в стране не догонит их сумму.

На период военного положения правительство дополнительно сократило спецпенсии для чиновников и депутатов, применив понижающие коэффициенты к суммам, превышающим базовый лимит. Исключение - те, кто непосредственно защищает страну на фронте, и семьи погибших военных.

Что делать пенсионеру

Проверить фактический размер своей пенсии после применения лимита можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Для этого достаточно электронной подписи или "Действия". При назначении выплаты ПФУ сам сообщает о примененном ограничении, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

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