Перед настанням морозів варто подбати не лише про акумулятор, а й про гумові ущільнювачі дверей, які через грязь і вологу можуть примерзати до кузова. Розповідаємо, як їх очистити і чим обробити.

Зима в Україні цьогоріч може бути морозною вже в найближчі тижні, тож водіям варто заздалегідь подбати про стан гумових ущільнювачів дверей, щоб зранку не возитися із примерзлою машиною.

Через грязь, вологу та перепади температур гума на дверях втрачає еластичність, а після дощу чи мийки двері примерзають до кузова. Про те, як правильно очистити ущільнювачі та чим їх обробити, розповів проєкт Styler.

Як очистити гумові ущільнювачі дверей

Для догляду знадобляться м'яка мікрофібра, вода і трохи автомобільного шампуню або делікатного мийного засобу. У рекомендаціях Michelin радять використовувати мильну воду, мікрофібру та м'яку щітку для важкодоступних місць.

Очищувати гуму потрібно послідовно. Спочатку відкрийте двері та приберіть сухий пил і пісок м'якою тканиною. Далі змочіть мікрофібру в мильному розчині й обережно протріть ущільнювач по всій довжині.

Для кутів і заглиблень використовуйте м'яку щітку, не розтягуючи гуму. Після цього зніміть залишки мийного засобу чистою вологою тканиною, а тоді ретельно витріть ущільнювачі насухо і очистіть поверхні кузова, до яких прилягає гума.

Зверніть увагу: головне - не лишати вологу в місцях контакту гумового ущільнювача з кузовом, адже за низької температури вона замерзне.

Чим обробити гуму після очищення

Коли ущільнювачі повністю висохнуть, їх можна обробити спеціальним засобом для догляду за автомобільною гумою. Він підтримує пружність матеріалу та зменшує ризик пересихання.

Але не варто купувати перший-ліпший силіконовий спрей. Наприклад, у рекомендаціях Ford для дверних ущільнювачів передбачена саме силіконова змазка, а Volkswagen для окремих моделей радить спеціальний кондиціонер без силікону.

Тому краще орієнтуватися на інструкцію до конкретного автомобіля. Засіб наносять тонким шаром на чисту суху гуму, не допускаючи потрапляння на скло. Volkswagen окремо попереджає, що деякі кондиціонери можуть лишати розводи на вікнах.

Чого не можна робити з ущільнювачами

Не очищуйте гуму бензином, ацетоном та іншими агресивними розчинниками;

Не використовуйте абразивні губки та жорсткі щітки, які можуть пошкодити поверхню;

Не наносьте змазку на брудні або мокрі ущільнювачі;

Не заливайте гуму великою кількістю засобу - надлишки краще прибрати тканиною;

Не плутайте змазку для ущільнювачів із засобом для замків: для личинок замків потрібен окремий продукт.

Пам'ятайте: регулярний догляд допомагає зберегти гуму в належному стані, але не гарантує повного захисту від примерзання. Якщо ущільнювачі потріскалися, деформувалися чи втратили еластичність, їх варто перевірити і за потреби замінити.

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