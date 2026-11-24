Українських прав часто достатньо для законного керування авто в Європі, але прокатна компанія може висунути власні вимоги до документів, карток і стажу водія.

Посвідчення водія, видане в Україні, в більшості країн ЄС визнають за певних умов, що прописані в законодавстві. Але визнання права сидіти за кермом і виконання вимог конкретної прокатної компанії - це дві різні речі.

Для українців, які отримали в ЄС тимчасовий захист, діє Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС 2022/1280 від 18 липня 2022 року. За статтею 3 цього документа держави-члени визнають дійсні українські посвідчення протягом усього періоду тимчасового захисту.

Таких водіїв не можуть зобов'язати мати міжнародне посвідчення водія чи завірений переклад як умову визнання національного документа. 30 липня 2026 року Рада ЄС рішенням 2026/1912 продовжила тимчасовий захист для вимушених переселенців з України до 4 березня 2028 року, тож спеціальний режим лишається чинним.

Чи однакові правила для туристів і для людей із тимчасовим захистом

Ні. Умови визнання українських прав залежать від статусу людини. Люди з тимчасовим захистом користуються спеціальними правилами ЄС, які передбачають визнання українських прав без обов'язкового міжнародного посвідчення чи завіреного перекладу.

Туристи керуються міжнародними договорами, зокрема Віденською конвенцією про дорожній рух 1968 року, і законодавством країни перебування. Вимоги можуть залежати від зразка посвідчення та обставин поїздки.

Українці з іншими видами на проживання після переходу з тимчасового захисту на іншу міграційну підставу мають перевірити, чи зберігається за ними право користуватися спеціальним режимом. У деяких країнах для резидентів передбачено обов'язковий обмін іноземного посвідчення.

Які документи може попросити прокатна компанія

Навіть якщо держава визнає українські права, це не означає, що прокатник автоматично видасть автомобіль. Зазвичай українцям радять підготувати оригінал посвідчення водія відповідної категорії, дійсного протягом усього строку оренди, та закордонний паспорт або інший документ, який приймає компанія.

Для оплати і депозиту можуть діяти різні вимоги щодо банківської картки. Наприклад, у представництві Enterprise Rent-A-Car у Вільнюсі дебетовою карткою можна сплатити оренду, але для депозиту потрібна саме кредитна картка. У Німеччині ця ж компанія вимагає оригінал посвідчення і не приймає цифрову версію.

Europcar у загальних правилах зазначає, що міжнародне посвідчення може знадобитися, якщо національний документ оформлений не латиницею. Компанія також рекомендує водіям із країн поза ЄС і Європейською економічною зоною мати IDP під час міжнародних подорожей.

Чи приймають права в "Дії"

Європейське законодавство допускає можливість цифрового підтвердження права керування для окремих категорій українців із тимчасовим захистом. Однак це не означає, що прокатник видасть авто без пластикового посвідчення. Enterprise в Німеччині не приймає цифрові посвідчення водія під час оформлення оренди, схоже обмеження має і SIXT.

Що зі строком дії прав і як виїхати за межі ЄС

Регламент ЄС 2022/1280 враховує випадки, коли Україна продовжує адміністративну силу посвідчень за національним законодавством. Але працівник прокатної компанії може орієнтуватися на дату, надруковану на документі, а договір може вимагати його дії протягом усього періоду оренди. Тому водіям із формально простроченими, але продовженими правами варто заздалегідь отримати письмове підтвердження від компанії.

У Великій Британії для окремих категорій українців діють перехідні періоди 36, 54, 60 або 78 місяців після отримання статусу резидента - залежно від візової історії. У Норвегії українські права визнають протягом дії режиму колективного захисту, зазвичай вимагають фізичний документ.

Як оформити міжнародне посвідчення водія

Міжнародне посвідчення видають територіальні сервісні центри МВС на основі чинного національного документа. Воно має вигляд паперової книжечки і діє до трьох років, але не довше строку дії українських прав. Користуватися IDP окремо не можна - його пред'являють разом із національним посвідченням.

Для оформлення потрібні: національне посвідчення водія, паспортні документи, фотографія 3,5х4,5 см та підтвердження оплати послуги. За інформацією Головного сервісного центру МВС, строк оформлення становить до п'яти робочих днів, хоча за наявності можливості послугу іноді надають у день звернення.

Перед бронюванням варто з'ясувати, чи приймає конкретний пункт прокату українське посвідчення, чи потрібні міжнародні права або переклад, які вимоги до віку і стажу водія, які картки приймають для оплати та депозиту, який розмір застави і як страхова франшиза регулює відповідальність за пошкодження.

Оплачене онлайн бронювання не гарантує отримання автомобіля, якщо клієнт не відповідає вимогам щодо документів або способу оплати. Людям із тимчасовим захистом радять повідомити про це прокатну компанію і попросити письмово підтвердити, які документи потрібно пред'явити.

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