Украинских прав часто достаточно для законного вождения авто в Европе, но прокатная компания может выдвинуть собственные требования к документам, картам и стажу водителя.

Водительское удостоверение, выданное в Украине, в большинстве стран ЕС признают при определенных условиях, прописанных в законодательстве. Но признание права сидеть за рулем и выполнение требований конкретной прокатной компании - это две разные вещи.

Для украинцев, получивших в ЕС временную защиту, действует Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 2022/1280 от 18 июля 2022 года. По статье 3 этого документа государства-члены признают действующие украинские удостоверения в течение всего периода временной защиты.

Таких водителей не могут обязать иметь международное водительское удостоверение или заверенный перевод как условие признания национального документа. 30 июля 2026 года Совет ЕС решением 2026/1912 продлил временную защиту для перемещенных лиц из Украины до 4 марта 2028 года, поэтому специальный режим остается актуальным.

Одинаковы ли правила для туристов и людей с временной защитой

Нет. Условия признания украинских прав зависят от статуса человека. Люди с временной защитой пользуются специальными правилами ЕС, которые предусматривают признание украинских прав без обязательного международного удостоверения или заверенного перевода.

Туристы руководствуются международными договорами, в частности Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года, и законодательством страны пребывания. Требования могут зависеть от образца удостоверения и обстоятельств поездки.

Украинцы с другими видами на жительство после перехода с временной защиты на другое миграционное основание должны проверить, сохраняется ли за ними право пользоваться специальным режимом. В некоторых странах для резидентов предусмотрен обязательный обмен иностранного удостоверения.

Какие документы может попросить прокатная компания

Даже если государство признает украинские права, это не означает, что прокатчик автоматически выдаст автомобиль. Обычно украинцам советуют подготовить оригинал удостоверения водителя соответствующей категории, действующего в течение всего срока аренды, и загранпаспорт или другой документ, который принимает компания.

Для оплаты и депозита могут действовать разные требования к банковской карте. Например, в представительстве Enterprise Rent-A-Car в Вильнюсе дебетовой картой можно оплатить аренду, но для депозита нужна именно кредитная карта. В Германии эта же компания требует оригинал удостоверения и не принимает цифровую версию.

Europcar в общих правилах отмечает, что международное удостоверение может потребоваться, если национальный документ оформлен не латиницей. Компания также рекомендует водителям из стран вне ЕС и Европейской экономической зоны иметь IDP во время международных путешествий.

Принимают ли права в "Дії"

Европейское законодательство допускает возможность цифрового подтверждения права управления для отдельных категорий украинцев с временной защитой. Однако это не означает, что прокатчик выдаст авто без пластикового удостоверения. Enterprise в Германии не принимает цифровые водительские удостоверения при оформлении аренды, похожее ограничение есть и у SIXT.

Что со сроком действия прав и как выехать за пределы ЕС

Регламент ЕС 2022/1280 учитывает случаи, когда Украина продлевает административную силу удостоверений по национальному законодательству. Но работник прокатной компании может ориентироваться на дату, напечатанную на документе, а договор может требовать его действия в течение всего периода аренды. Поэтому водителям с формально просроченными, но продленными правами стоит заранее получить письменное подтверждение от компании.

В Великобритании для отдельных категорий украинцев действуют переходные периоды 36, 54, 60 или 78 месяцев после получения статуса резидента - в зависимости от визовой истории. В Норвегии украинские права признают в течение действия режима коллективной защиты, обычно требуют физический документ.

Как оформить международное водительское удостоверение

Международное удостоверение выдают территориальные сервисные центры МВД на основе действующего национального документа. Оно имеет вид бумажной книжечки и действует до трех лет, но не дольше срока действия украинских прав. Пользоваться IDP отдельно нельзя - его предъявляют вместе с национальным удостоверением.

Для оформления нужны: национальное водительское удостоверение, паспортные документы, фотография 3,5х4,5 см и подтверждение оплаты услуги. По информации Главного сервисного центра МВД, срок оформления составляет до пяти рабочих дней, хотя при наличии возможности услугу иногда предоставляют в день обращения.

Перед бронированием стоит выяснить, принимает ли конкретный пункт проката украинское удостоверение, нужны ли международные права или перевод, какие требования к возрасту и стажу водителя, какие карты принимают для оплаты и депозита, каков размер залога и как страховая франшиза регулирует ответственность за повреждение.

Оплаченное онлайн бронирование не гарантирует получение автомобиля, если клиент не отвечает требованиям по документам или способу оплаты. Людям с временной защитой советуют сообщить об этом прокатной компании и попросить письменно подтвердить, какие документы нужно предъявить.

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