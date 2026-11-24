Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 25 ноября по 1 декабря показывает, что тепло окончательно отступит: если в начале недели днем будет +2°, то уже к понедельнику термометры опустятся до -4°. Перепад за семь дней составляет 6°, а осадки синоптики обещают только в среду.

Синоптики уже предупреждали о резком похолодании в регионе, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: Днепропетровскую область накроет резкое похолодание, а максимальная дневная температура упадет с +2° до -4°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +2° в начале периода до -4° в понедельник, 30 ноября.

В среду, 25 ноября, днем ожидается +2°, ночью +1°, и это единственный день недели, когда синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 26 ноября, днем все еще удержится +2°, а ночью похолодает до 0°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 27 ноября, столбики термометров днем опустятся до 0°, а ночью до -2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, воздух днем прогреется лишь до -2°, ночью же похолодает до -5°. Облачность останется переменной с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 29 ноября, днем температура удержится на отметке -1°, а ночью снова опустится до -5°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, днем ожидается -4° — это самый холодный дневной показатель всей недели, а ночью также -4°. Облачность переменная, осадков не будет.

Во вторник, 1 декабря, завершающий день периода принесет -3° днем и -6° ночью — самую холодную отметку всей недели. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым в Днепропетровской области будет начало недели — среда и четверг, 25 и 26 ноября, когда днем столбики термометров покажут +2°. Самым прохладным же стоит ожидать понедельник, 30 ноября, с дневными -4°. Общий перепад температур за неделю достигнет 6°, а единственный день с возможными осадками — среда, 25 ноября.

Учитывая резкое похолодание, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей преклонного возраста и детей. В среду, когда синоптики прогнозируют возможные осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги. В последующие дни, когда температура продолжит снижаться вплоть до -6° ночью, стоит позаботиться о теплой одежде и обуви, а также избегать длительного пребывания на улице в вечерние и ночные часы.

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