Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 25 листопада по 1 грудня показує, що тепло остаточно відступить: якщо на початку тижня вдень буде +2°, то вже до понеділка термометри опустяться до -4°. Перепад за сім днів становить 6°, а опади синоптики обіцяють лише в середу.

Синоптики вже попереджали про стрімке похолодання у регіоні, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: Дніпропетровську область накриє різке похолодання, а максимальна денна температура впаде з +2° до -4°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +2° на початку періоду до -4° у понеділок, 30 листопада.

У середу, 25 листопада, вдень очікується +2°, вночі +1°, і це єдиний день тижня, коли синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 26 листопада, вдень все ще утримається +2°, а вночі похолодає до 0°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 27 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до 0°, а вночі до -2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, повітря вдень прогріється лише до -2°, вночі ж похолодає до -5°. Хмарність залишиться мінливою з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 29 листопада, вдень температура утримається на позначці -1°, а вночі знову опуститься до -5°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, вдень очікується -4° — це найхолодніший денний показник усього тижня, а вночі також -4°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У вівторок, 1 грудня, завершальний день періоду принесе -3° вдень та -6° вночі — найхолоднішу позначку всього тижня. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде на початку тижня — у середу й четвер, 25 та 26 листопада, коли вдень столбики термометрів покажуть +2°. Найпрохолодніше ж чекати в понеділок, 30 листопада, із денними -4°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 6°, а єдиний день з можливими опадами — середа, 25 листопада.

Зважаючи на різке похолодання, мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У середу, коли синоптики прогнозують можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. У наступні дні, коли температура продовжить знижуватися аж до -6° вночі, варто подбати про теплий одяг і взуття, а також уникати тривалого перебування на вулиці у вечірні та нічні години.

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