Два модуля по 400 Вт могут уменьшить годовой счет за свет на 650-2 940 грн в зависимости от условий. Разбираемся, за сколько окупится комплект и что проверить перед монтажом.

Как посчитать расход электроэнергии и сэкономить - вопрос, который становится все более насущным, поэтому многие владельцы квартир присматриваются к солнечным панелям. Две панели общей мощностью 800 Вт могут оставить в семейном бюджете от 650 до 2 940 грн в год, в зависимости от того, насколько удачным будет место монтажа.

Средний сценарий такой: за год система производит 600 кВт·ч, а квартира использует из них 420 кВт·ч. По базовому тарифу 4,32 грн за кВт·ч это 1 814 грн экономии в год, или около 151 грн в месяц.

Три сценария экономии для комплекта на 800 Вт

Фактическая сумма в платежке сильно зависит от солнца, затенения и того, когда дома работают приборы. Вот как распределяется экономия:

Балкон затенен часть дня - выработка 300 кВт·ч, квартира использует 50%, экономия 648 грн в год.

- выработка 300 кВт·ч, квартира использует 50%, экономия 648 грн в год. Светлый балкон, часть дел днем - 600 кВт·ч, используется 70%, экономия 1 814 грн.

- 600 кВт·ч, используется 70%, экономия 1 814 грн. Солнечное место с удачным наклоном и высоким дневным потреблением - 850 кВт·ч, 80% использования, экономия 2 938 грн.

Это лишь сценарии для сравнения, во всех трех расчет идет без аккумулятора и без дохода от продажи излишков. Базовый тариф для населения 4,32 грн за кВт·ч действует до 30 апреля 2027 года.

Как вычислить экономию для своей квартиры

Начните с данных счетчика. Например, квартира потребляет 200 кВт·ч в месяц, или 2 400 кВт·ч в год. При однозонном учете это 10 368 грн в год. Если панели заменят 420 кВт·ч, она купит из сети лишь 1 980 кВт·ч и потратит около 8 554 грн. Платежка уменьшится примерно на 17,5%.

Формула проста: годовая экономия = годовая выработка × доля собственного потребления × тариф за замещенную электроэнергию. Если у вас счетчик «день-ночь», дневная ставка составляет 4,32 грн, а ночная с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн. Считайте экономию по той ставке, по которой покупали бы свет без панелей.

Что изменит аккумулятор

Батарея переносит часть дневной генерации на вечер. Если она позволит использовать еще 90 кВт·ч в год после потерь, общая экономия вырастет с 1 814 до 2 203 грн. Дополнительно это всего около 389 грн в год, поэтому батарея редко окупается лишь по платежкам.

За сколько лет окупится комплект

Разделите полную стоимость монтажа на годовую экономию. Если комплект с установкой стоит 30 000 грн, то при экономии 648 грн срок составит 46 лет, при 1 814 грн - около 16,5 года, а при 2 938 грн - 10 лет. Окупаемость батареи при доплате 20 000 грн и приросте 389 грн в год - более 50 лет, поэтому ее покупают скорее ради света во время блэкаутов.

Что проверить перед установкой на балконе

Как сообщает Concord Fintech, место крепления - это ключевой момент. Если монтаж затрагивает фасад, крышу или другое общее имущество, получите решение совладельцев через ОСМД или управляющего. Для СЭС на фасаде или крыше по упрощенной процедуре нужен отчет о техническом обследовании, а крепление должно выдерживать порывы ветра.

Попросите электрика проверить проводку и защиту, а у оператора системы распределения уточните требования к учету. Если планируете продавать излишки, отдельно проверьте условия договора по механизму самопроизводства.

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