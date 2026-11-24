Среда, 25 ноября, обещает быть днем эмоциональных контрастов, поэтому гороскоп на этот день советует всем знакам действовать осторожнее и внимательнее относиться к окружающим: кому-то придется сделать непростой выбор, а кому-то - учиться терпению и доверию. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com.

Овен

День стоит посвятить близким. Возможно, покажется, что времени не хватает на всё и всех, и возникнет чувство раздвоенности между обязанностями и собственными желаниями. Чтобы снять внутреннее напряжение, в ближайшие недели тщательнее выбирайте, кому и на что тратить силы. Не пытайтесь успеть везде сразу - лучше сосредоточиться на том, что действительно важно для семьи или партнера.

Телец

Кто-то из друзей или родственников в последнее время незаметно подтачивает ваши отношения недопониманием. Сегодня назревший конфликт может пойти на пользу в долгосрочной перспективе - он покажет, насколько некомфортно вам в размытых, нечётких отношениях. Хорошая идея - написать человеку письмо или сообщение, где вы честно изложите свою позицию. Результат такой откровенности, скорее всего, приятно удивит.

Близнецы

В последнее время вы стали настоящей душой компании, но активное общение отнимает немало энергии. Среди новых знакомых есть те, кто привлекает, и те, кто раздражает, - и сегодня именно один из них вызывает ощутимое беспокойство. Перед вами встанет выбор: либо полностью отказаться от нового круга общения, либо деликатно отдалиться от конкретного человека, который приносит дискомфорт. Доверьтесь интуиции, она подскажет правильный шаг.

Рак

Сегодня вы особенно уязвимы и остро реагируете на любые проявления агрессии вокруг - будь то на улице, на работе или в новостях. Не стоит из-за этого замыкаться в себе. Вы один из тех, кто умеет сохранять доброту даже в сложные времена, и именно это качество сейчас нужно окружающим. Попробуйте не прятаться, а наоборот - поделиться теплом с теми, кто рядом.

Лев

Вас часто считают слишком напористым, но сегодня вы сами чувствуете усталость от постоянного лидерства. Присмотритесь к друзьям, которые умеют воспринимать ситуации спокойнее, без лишних эмоций, - у них есть чему поучиться. Попробуйте хотя бы на день отпустить контроль и просто расслабиться, доверив часть дел другим.

Дева

Сегодня повышенная чувствительность может сыграть злую шутку - появится раздражение из-за ощущения, что долгосрочный проект до сих пор не завершён. Настало время подвести итоги и честно разобраться, почему дело до сих пор не сдвинулось с мёртвой точки. Советы близких или коллег помогут увидеть ситуацию под другим углом и найти правильное направление.

Весы

Сегодняшний день лучше не пытаться объяснить логикой - многое происходит на уровне подсознания. Возможно, ночью приснился сон, достойный внимания и размышлений. Если удастся хотя бы на время отключить рациональное мышление и довериться интуиции, день может оказаться удивительно продуктивным.

Скорпион

Период сейчас непростой для всех, и вы это хорошо чувствуете. В таких обстоятельствах кое-кто цепляется за старые привычки и традиции, боясь перемен. Ваша скорпионья чувствительность держит вас близко к прошлому, однако нынешние обстоятельства подсказывают: настало время отпустить некоторые убеждения, которые уже не работают.

Стрелец

Планеты словно встряхивают вас, чтобы освободить место для нового роста. Там, где раньше была уверенность, появляются сомнения. Подумайте, что самое худшее может случиться, если вы отпустите старую цель, - и, скорее всего, поймёте, что держались за неё напрасно. Время попрощаться с прошлым и начать что-то новое.

Козерог

Не стоит пытаться решить все проблемы самостоятельно. Есть люди, готовые искренне помочь, руководствуясь лишь заботой, без скрытых мотивов. Ваша природная осторожность и скептицизм могут мешать это заметить, но сегодня есть шанс пообщаться именно с таким человеком - не отказывайтесь от этой возможности.

Водолей

В последнее время задержки случаются всё чаще, и сегодня не станет исключением. То, чего вы ждали, снова откладывается - возможно, из-за случайного стечения обстоятельств или человеческой невнимательности. Даже ваш невозмутимый водолейский характер сегодня может не выдержать и проявить раздражение. Стоит просто переждать - в ближайшее время всё уладится.

Рыбы

Сегодня отличный день, чтобы выйти на свежий воздух и растратить накопленную энергию. Вспомните детские ощущения азарта и радости от соревнований - например, когда вы первыми добегали до вершины горки. Попробуйте отыскать похожие эмоции сейчас, и жизнь сразу почувствуется ярче и наполненнее.

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