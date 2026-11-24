У 2026 році гарантована щомісячна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни становить від 10 625 до 18 885 гривень залежно від групи. Пенсійний фонд пояснив, як визначають основний розмір пенсії колишнім військовослужбовцям, які надбавки можуть призначити та коли держава доплачує до гарантованого мінімуму.

Пенсії ветеранам війни в Україні у 2026 році мають чіткий гарантований мінімум. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни щомісячна виплата становить від 10 625 до 18 885 гривень залежно від групи, повідомляє Пенсійний фонд.

Основний розмір пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям розраховують за Законом №2262-XII - від грошового забезпечення, яке враховують на день звільнення зі служби.

Для I групи основний розмір становить 100% відповідної суми, для II групи - 80%, для III групи - 60%. Обчислений розмір пенсії додатково збільшують на 25% відповідно до постанови Кабміну №1381.

Які доплати залежать від групи інвалідності

Підвищення до пенсії розраховують від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень. Цільову грошову допомогу встановлюють у фіксованій сумі.

Кому можуть призначити інші надбавки

Надбавку на утриманців можуть отримати непрацюючі пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Вона становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1 297,50 гривні на кожного утриманця.

Виплату за особливі заслуги перед Україною призначають за наявності передбачених законом підстав, зокрема відповідних нагород або статусу. Право на державну соціальну допомогу на догляд та її розмір залежать від категорії отримувача, групи й підгрупи інвалідності.

Коли держава доплачує до мінімуму

З 1 березня 2026 року діють мінімальні розміри загальної щомісячної пенсійної виплати. Щоб визначити, чи потрібна доплата, ПФУ враховує основну пенсію, індексацію, підвищення, надбавки, цільову грошову допомогу та інші передбачені виплати.

Якщо сума нижча за гарантований рівень, призначають щомісячну державну адресну допомогу в розмірі різниці. Пенсію за особливі заслуги перед Україною під час цього розрахунку не враховують.

Як оформити пенсію по інвалідності

Пенсію по інвалідності внаслідок війни оформлюють через Пенсійний фонд. Для цього потрібні документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни, а також довідка про грошове забезпечення на день звільнення.

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