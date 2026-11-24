В 2026 году гарантированная ежемесячная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны составляет от 10 625 до 18 885 гривен в зависимости от группы. Пенсионный фонд объяснил, как определяют основной размер пенсии бывшим военнослужащим, какие надбавки могут назначить и когда государство доплачивает до гарантированного минимума.

Пенсии ветеранам войны в Украине в 2026 году имеют четкий гарантированный минимум. Для лиц с инвалидностью вследствие войны ежемесячная выплата составляет от 10 625 до 18 885 гривен в зависимости от группы, сообщает Пенсионный фонд.

Основной размер пенсии по инвалидности бывшим военнослужащим рассчитывают по Закону №2262-XII - от денежного обеспечения, которое учитывают на день увольнения со службы.

Для I группы основной размер составляет 100% соответствующей суммы, для II группы - 80%, для III группы - 60%. Исчисленный размер пенсии дополнительно увеличивают на 25% согласно постановлению Кабмина №1381.

Какие доплаты зависят от группы инвалидности

Повышение к пенсии рассчитывают от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен. Целевую денежную помощь устанавливают в фиксированной сумме.

Кому могут назначить другие надбавки

Надбавку на иждивенцев могут получить неработающие пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Она составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 1 297,50 гривны на каждого иждивенца.

Выплату за особые заслуги перед Украиной назначают при наличии предусмотренных законом оснований, в частности соответствующих наград или статуса. Право на государственную социальную помощь по уходу и ее размер зависят от категории получателя, группы и подгруппы инвалидности.

Когда государство доплачивает до минимума

С 1 марта 2026 года действуют минимальные размеры общей ежемесячной пенсионной выплаты. Чтобы определить, нужна ли доплата, ПФУ учитывает основную пенсию, индексацию, повышение, надбавки, целевую денежную помощь и другие предусмотренные выплаты.

Если сумма ниже гарантированного уровня, назначают ежемесячную государственную адресную помощь в размере разницы. Пенсию за особые заслуги перед Украиной при этом расчете не учитывают.

Как оформить пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности вследствие войны оформляют через Пенсионный фонд. Для этого нужны документы, подтверждающие статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны, а также справка о денежном обеспечении на день увольнения.

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