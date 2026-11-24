Когда военнослужащий пропадает без вести при особых обстоятельствах, семье приходится выяснять, кто будет получать его денежное довольствие. Если личного распоряжения он не оставил, действовать нужно по установленной процедуре.

Выплаты военным и их семьям зависят от многих документов. Когда военнослужащий пропадает без вести при особых обстоятельствах, перед семьей возникает вопрос, кто будет получать его денежное довольствие и как подтвердить статус пропавшего. Чаще всего все упирается в документ, которого может не быть, - личное распоряжение.

Что такое личное распоряжение военного

Личное распоряжение - это документ, который военнослужащий составляет во время службы. В нем он определяет, кому именно из близких должны выплатить его денежное довольствие, если он погибнет, попадет в плен или пропадет без вести.

Такой порядок действует, чтобы деньги не "зависали" и попадали именно тем, кого военный хотел поддержать. Распоряжение составляется по установленной форме и передается командованию воинской части.

Что делать семье, если распоряжения нет

Если личного распоряжения не нашлось, семья не теряет права на выплаты, однако процесс усложняется. Денежное довольствие в таком случае распределяется по общим правилам, но сначала нужно официально подтвердить сам факт пропажи без вести.

Тут и возникает главная проблема: семья должна добиться проверки документа, подтверждающего пропажу. Без этого ни выплаты, ни дальнейшие статусы (например, признание безвестно отсутствующим через суд) оформить не получится.

Как добиться проверки документа

Первое, что стоит сделать, - обратиться в воинскую часть, где служил пропавший. Именно командир части выдает извещение о том, что человек не вернулся и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

получить письменный ответ части об обстоятельствах пропажи;

обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту учета;

проверить наличие личного распоряжения в делах части;

при отказе в предоставлении информации - обратиться в военную прокуратуру или обжаловать действия должностных лиц.

Если часть так и не предоставляет документ, семья может обратиться в суд, чтобы установить факт пропажи без вести. Такой судебный порядок предусматривает подачу заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Ключевое в такой ситуации - не ждать, а фиксировать каждый шаг письменно и сохранять все ответы должностных лиц, ведь именно они станут основанием для дальнейших действий.

Ранее Politeka сообщала, когда военному сохраняют пенсию, а когда выплату прекращают.

Также Politeka сообщала, правительство выделило дополнительно 81,4 млрд гривен на нужды военных.