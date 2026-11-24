Перед тим як запропонувати водієві продути алкотестер, патрульний зобов'язаний показати службове посвідчення та підтвердити справність приладу. Без цих документів перевірку можна вважати незаконною, а саму процедуру оскаржити.

Який документ водій зобов'язаний возити з собою - питання, яке поліція перевіряє під час кожної зупинки. Але коли йдеться про перевірку на стан сп'яніння, у водія з'являються власні права: вимагати, щоб патрульний спершу показав свої документи.

За законом, перш ніж пропонувати продути алкотестер, поліцейський зобов'язаний представитися і на вимогу показати службове посвідчення. Водій має повне право записати прізвище, посаду та номер жетона патрульного - ці дані знадобляться, якщо доведеться оскаржувати дії поліції в суді.

Що ще зобов'язаний пред'явити патрульний

Крім посвідчення, інспектор повинен показати документи на сам прилад - алкотестер, який використовується для перевірки. Йдеться про свідоцтво про повірку приладу, яке підтверджує, що він пройшов державну метрологічну атестацію і дає достовірні показники.

Якщо у поліцейського немає таких документів або вони прострочені, результати перевірки можна поставити під сумнів. Водій має право прямо на місці вимагати показати свідоцтво про повірку приладу та звірити дату його останньої перевірки.

Свідки та відеозапис - обов'язкова умова

Закон вимагає, щоб огляд на стан сп'яніння проводився в присутності двох свідків або під відеозапис. Це захищає водія від можливих зловживань. Якщо немає ні свідків, ні камери, водій має право відмовитися проходити таку перевірку на місці.

Свідками не можуть бути самі поліцейські або зацікавлені особи. Водієві варто переконатися, що процедура або фіксується на відео, або проводяться за участі двох незалежних людей, які зможуть підтвердити хід перевірки.

Як діяти водієві під час перевірки

Попросіть патрульного представитися та показати службове посвідчення.

Вимагайте показати свідоцтво про повірку алкотестера.

Переконайтеся, що є двоє свідків або ведеться відеозапис.

Зафіксуйте дані приладу та результати на фото або відео.

Якщо щось порушено, ви маєте право відмовитися і вимагати поїздку до медзакладу для офіційного огляду.

Відмова від алкотестера не означає визнання провини. Водій може наполягти на проведенні огляду в медичному закладі, де результат фіксуватиме лікар. Саме такий висновок часто має більшу юридичну вагу в суді.

Пам'ятайте, що всі вимоги фіксуйте: записуйте прізвища поліцейських, номер приладу, час і місце зупинки. Це допоможе захистити свої права, якщо справа дійде до адміністративного протоколу за керування в стані сп'яніння.

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