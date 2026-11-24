Прежде чем предложить водителю продуть алкотестер, патрульный обязан показать служебное удостоверение и подтвердить исправность прибора. Без этих документов проверку можно считать незаконной, а саму процедуру обжаловать.

Какой документ водитель обязан возить с собой - вопрос, который полиция проверяет при каждой остановке. Но когда речь идет о проверке на состояние опьянения, у водителя появляются собственные права: требовать, чтобы патрульный сначала показал свои документы.

По закону, прежде чем предлагать продуть алкотестер, полицейский обязан представиться и по требованию показать служебное удостоверение. Водитель имеет полное право записать фамилию, должность и номер жетона патрульного - эти данные пригодятся, если придется обжаловать действия полиции в суде.

Что еще обязан предъявить патрульный

Кроме удостоверения, инспектор должен показать документы на сам прибор - алкотестер, который используется для проверки. Речь идет о свидетельстве о поверке прибора, которое подтверждает, что он прошел государственную метрологическую аттестацию и дает достоверные показатели.

Если у полицейского нет таких документов или они просрочены, результаты проверки можно поставить под сомнение. Водитель имеет право прямо на месте требовать показать свидетельство о поверке прибора и сверить дату его последней поверки.

Свидетели и видеозапись - обязательное условие

Закон требует, чтобы осмотр на состояние опьянения проводился в присутствии двух свидетелей или под видеозапись. Это защищает водителя от возможных злоупотреблений. Если нет ни свидетелей, ни камеры, водитель имеет право отказаться проходить такую проверку на месте.

Свидетелями не могут быть сами полицейские или заинтересованные лица. Водителю стоит убедиться, что процедура либо фиксируется на видео, либо проводится с участием двух независимых людей, которые смогут подтвердить ход проверки.

Как действовать водителю во время проверки

Попросите патрульного представиться и показать служебное удостоверение.

Требуйте показать свидетельство о поверке алкотестера.

Убедитесь, что есть двое свидетелей или ведется видеозапись.

Зафиксируйте данные прибора и результаты на фото или видео.

Если что-то нарушено, вы имеете право отказаться и требовать поездку в медучреждение для официального осмотра.

Отказ от алкотестера не означает признание вины. Водитель может настаивать на проведении осмотра в медицинском учреждении, где результат зафиксирует врач. Именно такое заключение часто имеет большую юридическую силу в суде.

Помните, что все требования фиксируйте: записывайте фамилии полицейских, номер прибора, время и место остановки. Это поможет защитить свои права, если дело дойдет до административного протокола за вождение в состоянии опьянения.

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