Мужчина в Одессе получил от ТЦК штраф 17 000 грн, потому что улицу, где он зарегистрирован, переименовали, а данные в воинском учете не обновили.

Ошибочная запись в воинском учете может стоить денег даже тогда, когда человек ничего не нарушал. В Одессе мужчина получил штраф 17 000 грн от ТЦК только из-за того, что улицу, где он зарегистрирован, переименовали. Разбираемся, как проверить свою запись и избежать такого наказания.

Дело рассмотрел суд. Юристы напоминают, что адрес, номер телефона и другие персональные данные в военно-учетном реестре должны быть актуальными, и за устаревшую информацию предусмотрены штрафы.

Ситуация выглядит просто: после переименования улицы мужчина фактически не менял место жительства, но его учетный адрес в документах остался старым. ТЦК расценил это как нарушение правил воинского учета и выписал взыскание.

Мужчина с таким решением не согласился и обжаловал его в суде. Этот случай напоминает, почему стоит проверять свои данные в реестре самостоятельно, а не ждать повестки или штрафа.

Сколько могут взыскать за неактуальные данные

За нарушение правил воинского учета во время военного положения предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн. Нижнюю границу в 17 000 грн как раз и применили к мужчине из Одессы.

Такое же наказание грозит тем, кто изменил место жительства, работу или номер телефона и не сообщил об этом в ТЦК в установленный срок.

Как обновить данные и не получить штраф

Самый быстрый способ обновить данные - приложение "Резерв+". В нем можно изменить информацию о месте жительства, номере телефона и электронной почте без визита в ТЦК.

Сообщить об изменении данных нужно в течение семи дней. Для тех, кто не пользуется приложением, остается вариант личного визита в территориальный центр комплектования.

Перед тем как что-то менять, откройте "Резерв+" и проверьте статус: если там появилась отметка о розыске или нарушении, это сигнал действовать, а не откладывать.

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