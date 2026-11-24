В Украине резко подскочили цены: вода подорожала сразу на 10%, а транспорт - на 30%. Рост затронул базовые расходы каждой семьи.

Подорожание проезда в Украине и коммунальных услуг снова ударило по семейным бюджетам. По свежим данным об изменении потребительских цен, вода подорожала сразу на 10%, а транспорт - на 30%.

О резком скачке цен сообщают Экономические новости. Речь идет о базовых расходах, которые украинцы несут ежемесячно и от которых невозможно отказаться.

Вода прибавила в стоимости 10%. На практике это означает, что строка за водоснабжение в коммунальной платежке вырастет пропорционально, а для семей, которые активно пользуются водой, разница станет особенно заметной.

Еще резче подскочил транспорт - на 30%. Дорожают билеты и расходы на перевозки, что постепенно отражается и на стоимости других товаров, поскольку логистика заложена в их цену.

Что это значит для платежек

Для обычной семьи такой рост оборачивается большими ежемесячными расходами. Вода и транспорт относятся к потребностям, которые нельзя просто вычеркнуть, поэтому сумма этих расходов в бюджете заметно увеличится.

Стоит пересмотреть свои привычки потребления воды и планировать расходы на проезд, чтобы новые цены не стали неприятным сюрпризом в конце месяца.

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