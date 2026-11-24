Если банк простил часть основного долга по кредиту, эта сумма может считаться доходом. В зависимости от размера прощенной суммы придется заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Штрафы за единый налог в Украине могут стать неприятным сюрпризом для ФЛП, но налоговые обязательства могут возникнуть и у обычных заемщиков. В Государственной налоговой службе объяснили, что прощенный банком долг не всегда означает полное освобождение от финансовых обязательств.

Дело в том, что списанная сумма в отдельных случаях считается дополнительным благом и включается в налогооблагаемый доход физического лица. То есть человек получает своеобразную «прибыль», с которой нужно заплатить налоги.

Когда прощенный кредит становится доходом

Если банк по собственному решению списал основную сумму кредита до окончания срока исковой давности, эта сумма при определенных условиях включается в налогооблагаемый доход заемщика как дополнительное благо.

Но есть необлагаемый порог. Основная сумма долга, прощенная банком, не облагается налогом, если она не превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января года списания.

В 2026 году этот порог составляет 2161,75 гривни. Такой размер определен с учетом минимальной зарплаты в 8647 гривен.

Если же сумма прощенного основного долга превышает установленный порог, она считается налогооблагаемым доходом. Исключение составляют лишь случаи, для которых законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения.

Какие налоги придется заплатить

К налогооблагаемому доходу в виде прощенного долга применяются две ставки. Это 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Итак, если прощенная сумма подлежит налогообложению, заемщику нужно учесть оба налоговых обязательства. Вместе это 23% от суммы списанного долга.

Кто и как платит налоги

Порядок уплаты зависит от того, сообщил ли банк заемщику о прощении долга в соответствии с требованиями законодательства. Если кредитор надлежащим образом уведомил человека о списании налогооблагаемой суммы, заемщик должен сам задекларировать полученный доход и уплатить налоги.

Уведомить о прощении долга банк может одним из предусмотренных законом способов: отправить заказное письмо с уведомлением о вручении, заключить соответствующий договор с заемщиком или вручить уведомление лично под подпись.

Если же банк не сообщил должнику в установленном порядке, обязанности налогового агента по такому доходу должен выполнить сам кредитор. То есть банк самостоятельно начислит и удержит налоги.

Какие списанные долги не облагаются налогом

Законодательство предусматривает ряд исключений, при которых списанная задолженность не включается в налогооблагаемый доход. В частности, не облагаются налогом прощенные проценты, комиссии, штрафы и пеня.

Также освобождается от налогообложения основной долг по отдельным ипотечным кредитам в иностранной валюте, обеспеченным ипотекой жилой недвижимости. Не облагаются налогом и отдельные суммы долгов, аннулированные в соответствии с законодательством о потребительском кредитовании.

Отдельные правила действуют также в случаях освобождения физических лиц от долгов в рамках процедуры неплатежеспособности.

Когда и как подавать декларацию

Если прощенная банком основная сумма долга является налогооблагаемым доходом, а кредитор надлежащим образом уведомил заемщика о списании, человек должен самостоятельно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Если банк простил кредит в 2026 году, декларацию нужно подать до 1 мая 2027 года. Определенные налоговые обязательства следует уплатить до 1 августа 2027 года.

Декларацию подавать не нужно, если прощенная сумма не подлежит налогообложению или банк как налоговый агент надлежащим образом выполнил обязанности по начислению, удержанию и уплате налогов.

Прежде чем определять налоговые обязательства, важно выяснить, какую именно часть задолженности списал банк: основную сумму кредита, проценты, комиссии или штрафные санкции. Именно от этого зависит, возникнет ли обязанность платить налоги.

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