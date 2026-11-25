За просрочку коммунальных платежей в декабре 2026 года и дальше будут начислять пеню - до 0,01% долга за каждый день, но не более 100% от суммы. Рассказываем, как реструктуризировать долг, кого штрафы не коснутся и когда начисление незаконно.

Компенсация коммунальных услуг для пенсионеров не отменяет обязанности платить за жилищно-коммунальные услуги. Игнорирование платежек грозит потребителям штрафами, которые будут действовать и в декабре 2026 года.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за просрочку платежей предусмотрено начисление пени.

Сколько начислят за долг

Поставщики услуг имеют право применять размер пени, установленный в договоре, но не выше 0,01% задолженности за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% от суммы долга.

Начисление начинается с первого рабочего дня после последнего дня предельного срока оплаты услуги.

Когда пеня незаконна

Если потребитель просрочил платеж из-за задержки выплаты жилищной субсидии, льготы или заработной платы, пеня не начисляется. Но человек обязан предоставить документальное подтверждение таких обстоятельств.

Пеню также не могут начислять и взыскивать, если должник проживает на территории возможных или активных боевых действий, а также если его жилье повреждено в результате боевых действий.

Как избежать пени, если нет денег

Если домохозяйство накопило значительный долг, который невозможно погасить одним платежом, предусмотрена реструктуризация. Соответствующий договор заключают с поставщиком услуг, и долг можно выплачивать удобными частями.

Главное преимущество механизма - несмотря на фактическое наличие задолженности, пеня по договору реструктуризации не начисляется, если потребитель своевременно вносит платежи и не накапливает новый долг по текущим услугам.

После реструктуризации долга восстанавливается право на жилищную субсидию, если человек отвечает остальным условиям ее получения.

Что делать, если начислили пеню

Сначала обратитесь к поставщику услуг с запросом объяснить начисление. Если пеню начислили из-за задержки субсидии, льготы или зарплаты - предоставьте документы, которые это подтверждают. Поставщик должен отменить начисление.

Если вы проживаете на территории боевых действий или жилье повреждено - подайте соответствующие доказательства и требуйте не применять штраф. В случае отказа можно обратиться в НКРЭКУ или суд.

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