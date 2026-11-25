ФОП із податковим боргом не можуть працювати на єдиному податку. Державна податкова служба нагадала повний перелік обмежень на 2026 рік і пояснила, що буде за борг та як його уникнути.

Штрафи за єдиний податок в Україні - лише частина проблеми для ФОП із боргами. Наявність податкового боргу взагалі закриває підприємцю дорогу на спрощену систему. Державна податкова служба нагадала, кому з ФОП заборонено працювати на єдиному податку у 2026 році.

У переліку обмежень - три головні категорії. Не можуть бути на єдиному податку ФОП, які здійснюють обмін іноземної валюти, здають в оренду житло загальною площею понад 400 квадратних метрів або мають податковий борг. Виняток роблять лише для безнадійного податкового боргу, який неможливо стягнути.

Податковий борг - це узгоджена сума грошового зобов'язання, яку платник не сплатив у встановлений законом строк. До неї податкова додає штрафні санкції, а згодом починає нараховувати пеню.

Що буде за борг

Якщо сплатити єдиний податок пізніше за строк, нараховують штраф. Коли прострочення до 30 календарних днів включно - це 5 відсотків погашеної суми боргу. Якщо затримка більша - штраф зростає до 10 відсотків.

Окремо рахується пеня. Її нараховують із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку на кожен день прострочення. Через це сума боргу з часом помітно зростає навіть без нових порушень.

Як стягують борг

Коли борг висить довго, податкова має право оформити податкову заставу на майно ФОП. Якщо підприємець не гасить борг і далі, справа може дійти до стягнення коштів із рахунків або продажу заставленого майна.

Право на єдиний податок залежить від стану розрахунків на момент подання заяви. ФОП із чинним податковим боргом на день реєстрації на спрощеній системі таку реєстрацію не отримає.

Як уникнути проблем

Щоб не втратити право на єдиний податок, контролюйте стан розрахунків із бюджетом. Перевірити борг можна в електронному кабінеті платника, через запит до податкової або за допомогою онлайн-сервісів.

Сплачуйте авансові внески вчасно. Якщо помітили помилку чи недоплату, краще виправити її самостійно і одразу сплатити, ніж чекати, поки суму донарахує податкова - тоді штраф буде значно більшим.

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