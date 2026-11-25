Під час блекаутів легальні АЗС можуть припинити відпуск бензину й дизеля, адже без робочого касового апарата проводити розрахунки заборонено. Податкова пояснила, чому заправка не може перейти на паперові книжки і чим це загрожує водіям.

Ціни на пальне в Україні останніми тижнями падають, однак водіїв чекає нова проблема: під час відключень електроенергії заправити авто може стати неможливо. У податковій службі пояснили, що паливні комплекси не мають права працювати без спеціалізованого касового апарата.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, специфіка роботи АЗС вимагає використання спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій. Тому перейти на паперові розрахункові книжки, як це можуть робити окремі звичайні магазини, заправки не мають права.

Якщо основний РРО виходить із ладу, проводити розрахунки дозволено лише через резервний касовий апарат, який належним чином зареєстрований. Для водія це означає, що за відсутності електрики або через технічну несправність заправка може просто припинити відпуск пального.

Система блокує операцію, якщо немає зв'язку з паливною колонкою або неможливо сформувати фіскальний чек за попередню заправку. У податковій наголошують: під час відключення електроенергії розрахункові операції на АЗС не проводяться взагалі.

Це означає, що легальні заправки не можуть продавати пальне за готівку поза касою чи фіксувати такі операції вручну. Перехід на неофіційний продаж пального без фіскалізації не допускається.

Що робити водію під час блекауту

Найкращий спосіб уникнути ситуації, коли авто лишається без пального посеред знеструмлення, - заздалегідь тримати бак заповненим. Варто заправлятися тоді, коли світло ще є, а не чекати, поки стрілка впаде до мінімуму.

Водночас слід знати: якщо на АЗС у момент відключення працює резервний РРО, пальне можуть продавати й далі. Тому перед поїздкою варто уточнити, які заправки поблизу обладнані резервним живленням і запасними касовими апаратами.

Податкова також посилює контроль за нелегальним обігом пального, який може активізуватися під час енергетичних криз. Зокрема, на Одещині правоохоронці вже викрили підпільні заправки, де пальне продавали за готівку без використання касових апаратів.

Купівля пального на таких нелегальних точках не лише ризикована через сумнівну якість, а й може обернутися проблемами для самого водія: неофіційний продаж без фіскалізації суперечить законодавству.

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