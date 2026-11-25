Во время блекаутов легальные АЗС могут прекратить отпуск бензина и дизеля, ведь без рабочего кассового аппарата проводить расчеты запрещено. Налоговая объяснила, почему заправка не может перейти на бумажные книжки и чем это грозит водителям.

Цены на топливо в Украине в последние недели падают, однако водителей ждет новая проблема: во время отключений электроэнергии заправить авто может стать невозможно. В налоговой службе объяснили, что топливные комплексы не имеют права работать без специализированного кассового аппарата.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, специфика работы АЗС требует использования специализированных регистраторов расчетных операций. Поэтому перейти на бумажные расчетные книжки, как это могут делать отдельные обычные магазины, заправки не имеют права.

Если основной РРО выходит из строя, проводить расчеты разрешено только через резервный кассовый аппарат, который должным образом зарегистрирован. Для водителя это означает, что при отсутствии электричества или из-за технической неисправности заправка может просто прекратить отпуск топлива.

Система блокирует операцию, если нет связи с топливной колонкой или невозможно сформировать фискальный чек за предыдущую заправку. В налоговой подчеркивают: во время отключения электроэнергии расчетные операции на АЗС не проводятся вообще.

Это означает, что легальные заправки не могут продавать топливо за наличные вне кассы или фиксировать такие операции вручную. Переход на неофициальную продажу топлива без фискализации не допускается.

Что делать водителю во время блекаута

Лучший способ избежать ситуации, когда авто остается без топлива посреди обесточивания, - заранее держать бак заправленным. Стоит заправляться тогда, когда свет еще есть, а не ждать, пока стрелка упадет до минимума.

В то же время следует знать: если на АЗС в момент отключения работает резервный РРО, топливо могут продавать и дальше. Поэтому перед поездкой стоит уточнить, какие заправки поблизости оборудованы резервным питанием и запасными кассовыми аппаратами.

Налоговая также усиливает контроль за нелегальным оборотом топлива, который может активизироваться во время энергетических кризисов. В частности, в Одесской области правоохранители уже разоблачили подпольные заправки, где топливо продавали за наличные без использования кассовых аппаратов.

Покупка топлива на таких нелегальных точках не только рискованна из-за сомнительного качества, но и может обернуться проблемами для самого водителя: неофициальная продажа без фискализации противоречит законодательству.

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