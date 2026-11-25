Передача служебного авто в аренду другой компании не освобождает владельца от отчетности перед ТЦК - транспорт остается на балансе предприятия-арендодателя, поэтому его нужно правильно отразить в Ведомости. Специалисты объяснили, как уведомить об аренде в семидневный срок и что писать в регулярном отчете.

Воинский учет транспорта в Украине имеет четкие правила для бизнеса - когда одно ООО сдает служебный автомобиль, стоящий на воинском учете, в аренду другой компании, транспорт остается на балансе владельца. Предприятие-арендодатель не может просто забыть о машине в документах для ТЦК и СП - нужно и уведомить о передаче, и правильно отразить автомобиль в регулярном отчете. Об этом сообщили специалисты по кадровому учету и трудовому праву 7eminar, передает Новини.LIVE.

Сдача служебного автомобиля в аренду, лизинг или в залог не освобождает владельца от отчетности перед ТЦК. Даже если машина физически находится на территории другой фирмы, ее все равно нужно включать в отчетные документы - ведь она остается на балансе предприятия-арендодателя.

Семь дней на письмо в ТЦК: когда нужно уведомлять

Компания должна уложиться в семидневный срок со дня передачи автомобиля. Уведомить нужно именно тот ТЦК и СП, где транспорт стоит на учете.

Закон требует отправлять уведомление в двух случаях: когда автомобиль сдают в долгосрочную аренду или лизинг, а также когда транспорт передают в качестве предмета залога. Специального бланка для этого не существует - предприятие просто пишет письмо в произвольной форме на имя руководителя соответствующего ТЦК и СП.

Как отразить арендованный автомобиль в Ведомости

Руководители предприятий обязаны отчитываться перед ТЦК дважды в год - до 20 июня и до 20 декабря. Для этого подают Ведомость по форме, приведенной в приложении 1 к Положению № 1921.

В Ведомость вносят данные обо всех имеющихся транспортных средствах и технике, их техническом состоянии, а также о сотрудниках, работающих на этих машинах. Поскольку сданный в аренду автомобиль по-прежнему находится на балансе арендодателя, исключать его из отчета нельзя. Информацию о том, что автомобиль передан в аренду, вписывают в пункт 4 Ведомости.

Зачем нужно сопроводительное письмо

Сама форма Ведомости не содержит поля с адресом получателя. Согласно правилам делопроизводства, утвержденным приказом Минюста от 18 июня 2015 года № 1000/5, документы без адресной части - планы, отчеты, справки, акты - направляют вместе с сопроводительным письмом. Поэтому Ведомость в ТЦК целесообразно отправлять именно с таким письмом.

В сопроводительном письме стоит указать название предприятия, перечень подаваемых документов и контактные данные ответственного лица. Это поможет избежать недоразумений и подтвердит факт своевременной подачи отчетности.

Кому и куда подавать документы

Отчетность подают в тот ТЦК и СП, где транспортное средство находится на воинском учете. Если предприятие имеет несколько автомобилей, зарегистрированных в разных ТЦК, отчетность подают отдельно в каждый из них - согласно месту учета каждой машины.

Специалисты напоминают: даже если срок аренды короткий, а машина уже вернулась на предприятие к моменту подачи очередной Ведомости, факт передачи в аренду все равно нужно отразить в отчете за тот период, когда она действовала.

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