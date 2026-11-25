ТЦК бачать нерухомість, транспорт, місце роботи і офіційні доходи військовозобов'язаного. Розповідаємо, які саме реєстри використовують для розшуку та які дані про чоловіка туди потрапляють.

Військовий облік в Україні давно працює не лише на паперах - тепер ТЦК мають доступ до десятків державних реєстрів і бачать про чоловіка значно більше, ніж здається. Ідеться про нерухомість, транспорт, офіційне місце роботи й навіть доходи.

Ядро всієї системи - Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Саме він акумулює інформацію, яку ТЦК використовують для постановки на облік, надсилання повісток і розшуку тих, хто не оновив дані.

Які дані потрапляють до «Оберегу»

До реєстру автоматично підтягуються персональні дані, які чоловік сам подає в різні установи. ТЦК бачить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, РНОКПП, зареєстроване і фактичне місце проживання, сімейний стан та інформацію про дітей.

Окремо до «Оберегу» потрапляють відомості про освіту, місце роботи й посаду, а також про стан здоров'я - зокрема дані, які вносяться під час проходження військово-лікарської комісії. Це та сама інформація, яку чоловік бачить у застосунку «Резерв+» після оновлення.

Звідки ТЦК знають про нерухомість і авто

Власність і транспорт ТЦК бачать завдяки обміну даними між реєстрами. Інформацію про нерухомість надає Державний реєстр речових прав, а про зареєстровані автомобілі - сервісні центри МВС. Тобто якщо чоловік придбав квартиру чи машину, ця інформація стає відомою у військкоматі.

Офіційні доходи та місце роботи ТЦК отримують через обмін із Державною податковою службою і Пенсійним фондом. Відомості про перетин кордону надає Державна прикордонна служба. Тому ухилення від повістки «наосліп» фактично неможливе - держава бачить, де чоловік живе, працює і чим володіє.

Що робить ТЦК, коли дані не оновлені

Якщо чоловік не оновив військово-облікові дані у визначений строк, його можуть оголосити в розшук. Тоді відомості передаються до Національної поліції, і затриманого можуть доставити до ТЦК для уточнення обставин.

За порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. У разі ігнорування повістки сума не списується автоматично - її можуть стягнути примусово через виконавчу службу.

Як перевірити свої дані та уникнути розшуку

Найпростіший спосіб побачити, що саме про вас знає держава, - відкрити застосунок «Резерв+». Там відображається статус військовозобов'язаного, зокрема позначка про можливий розшук, а також можна оновити контактні дані без візиту до ТЦК.

Щоб оновити дані, достатньо авторизуватися в застосунку через «Дію» або мобільний номер. Якщо виявили помилковий запис про розшук - варто звернутися до ТЦК із документами, які підтверджують актуальну інформацію, або подати заяву на виправлення даних у реєстрі.

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