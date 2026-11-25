Ветерани та ветеранки тепер можуть отримати офіційний витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни безпосередньо у застосунку «Дія».

Які документи показати ветерану після звільнення зі служби - тепер із цим стало простіше: витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна сформувати прямо у застосунку «Дія».

Послугу запустили Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації. Документ формується в розділі «Ветеран PRO», і за перші три тижні після старту сервісу ветерани та ветеранки сформували понад 6 тисяч виписок.

Витяг з Реєстру ветеранів - це офіційний документ, який підтверджує, що людину внесено до державного реєстру. Він може знадобитися для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг та для підтвердження статусу, щоб дитина отримала пільгове харчування у дошкільному закладі.

Як отримати витяг через «Дію»

Щоб скористатися новою послугою, достатньо зробити кілька кроків:

Відкрити застосунок «Дія».

Перейти до розділу «Ветеран PRO».

Обрати послугу «Виписка з Реєстру ветеранів».

Подати запит.

Отримати документ у форматі PDF із QR-кодом для перевірки автентичності.

Важлива умова: щоб отримати виписку безпосередньо у застосунку, спершу потрібно мати сформоване електронне посвідчення ветерана. Саме воно відкриває доступ до розділу «Ветеран PRO».

Розвиток розділу «Ветеран PRO» - частина цифровізації державних послуг для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. У Мінветеранів зазначають, що сервіс поступово стає єдиною цифровою платформою для доступу захисників і захисниць України до державних послуг. Реалізували послугу за підтримки ПРООН в Україні та Швеції.

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