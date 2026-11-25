Ветераны и ветеранки теперь могут получить официальную выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны непосредственно в приложении «Дія».

Какие документы показать ветерану после увольнения со службы - теперь с этим стало проще: выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны можно сформировать прямо в приложении «Дія».

Услугу запустили Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации. Документ формируется в разделе «Ветеран PRO», и за первые три недели после старта сервиса ветераны и ветеранки сформировали более 6 тысяч выписок.

Выписка из Реестра ветеранов - это официальный документ, который подтверждает, что человек внесен в государственный реестр. Она может понадобиться для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и для подтверждения статуса, чтобы ребенок получил льготное питание в дошкольном учреждении.

Как получить выписку через «Дія»

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно сделать несколько шагов:

Открыть приложение «Дія».

Перейти в раздел «Ветеран PRO».

Выбрать услугу «Выписка из Реестра ветеранов».

Подать запрос.

Получить документ в формате PDF с QR-кодом для проверки подлинности.

Важное условие: чтобы получить выписку непосредственно в приложении, сначала нужно иметь сформированное электронное удостоверение ветерана. Именно оно открывает доступ к разделу «Ветеран PRO».

Развитие раздела «Ветеран PRO» - часть цифровизации государственных услуг для ветеранов, ветеранок и членов их семей. В Минветеранов отмечают, что сервис постепенно становится единой цифровой платформой для доступа защитников и защитниц Украины к государственным услугам. Реализовали услугу при поддержке ПРООН в Украине и Швеции.

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