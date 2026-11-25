Працюючим пенсіонерам в Україні щороку перераховують пенсію, і заяву для цього подавати не потрібно. Фіксованої надбавки для всіх немає: розмір підвищення ПФУ визначає індивідуально - за стажем і зарплатою.

Перерахунок пенсії в Україні для тих, хто працює, відбувається щороку. Фіксованої надбавки для всіх працюючих пенсіонерів не встановлюють - розмір підвищення Пенсійний фонд визначає індивідуально.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Коли ПФУ перераховує пенсію

Перерахунок проводять щороку з 1 квітня. Подавати заяву не потрібно - Пенсійний фонд робить це самостійно, на основі даних Реєстру застрахованих осіб.

Умова одна: станом на 1 березня після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина має набути право на оновлення виплат.

Скільки додадуть: від чого залежить розмір

Якщо додатково набуто 24 місяці стажу й більше, цей стаж враховують. За потреби беруть до уваги і зарплату, яку людина отримала вже після призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Коли стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок проводять не раніше ніж через два роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку. У такому разі рахують лише набутий стаж.

Розмір підвищення визначають за формулою індивідуально. Він залежить від тривалості стажу та від зарплати.

Доплата за кожен повний рік стажу

За кожен повний рік понаднормового стажу доплата становить до 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для працюючих пенсіонерів її рахують із прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Тому сума надбавки у кожного своя.

Що відбувається після звільнення

Після звільнення з роботи перерахунок поновлюється - у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму та за деякими доплатами для непрацюючих пенсіонерів.

Про звільнення потрібно вчасно повідомити Пенсійний фонд, щоб виплати переглянули без затримок.

Що варто запам'ятати працюючим пенсіонерам

Перерахунок проводять щороку з 1 квітня, заяву подавати не треба.

Фіксованої надбавки немає: суму визначають індивідуально за стажем і зарплатою.

Для перерахунку за стажем треба набути щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Після звільнення повідомте ПФУ, щоб відновити доплати як для непрацюючого пенсіонера.

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