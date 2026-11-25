В каждой украинской школе появится карьерный советник, который будет помогать детям с выбором профессии. Более 10 тысяч педагогов уже проходят обучение.

Изменения в школах Украины продолжаются: в каждой школе появится карьерный советник, который будет помогать ученикам с выбором профессии. Более 10 тысяч педагогов уже проходят соответствующее обучение.

Подготовку карьерных образовательных советников запустил швейцарско-украинский проект Decide по запросу Министерства образования и науки Украины. К обучению привлечены региональные команды заведений последипломного педагогического образования из всех областей.

Советники будут работать в каждой школе и помогать детям и подросткам определиться с будущей профессией. Нововведение стартует с 7 класса, поэтому коснется учеников средних и старших классов, а также их родителей.

Обучать будущих советников будут более 160 менторов. Они прошли подготовку от проекта Decide и Цюрихского педагогического университета в Швейцарии и имеют практический опыт работы со школами в рамках национального пилотирования системы профориентации детей и подростков.

Во время обучения педагоги осваивают такие навыки:

как учитывать интересы, способности и потребности каждого ребенка;

как создать и развивать систему профориентации и карьерного консультирования в школе;

как наладить сотрудничество образования, власти и бизнеса;

какие методики помогают ученикам и ученицам определиться с будущей профессией.

Как пройти обучение

Желающим стать карьерным советником рекомендуют обращаться в областные заведения последипломного педагогического образования. Именно они вместе с командой проекта Decide организуют подготовку в каждой области.

В проекте Decide подчеркивают, что подготовка карьерных образовательных советников - один из шагов к созданию целостной и эффективной системы профориентации, карьерного консультирования и карьерного образования в Украине.

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