Изменения в школах Украины продолжаются: в каждой школе появится карьерный советник, который будет помогать ученикам с выбором профессии. Более 10 тысяч педагогов уже проходят соответствующее обучение.
Подготовку карьерных образовательных советников запустил швейцарско-украинский проект Decide по запросу Министерства образования и науки Украины. К обучению привлечены региональные команды заведений последипломного педагогического образования из всех областей.
Советники будут работать в каждой школе и помогать детям и подросткам определиться с будущей профессией. Нововведение стартует с 7 класса, поэтому коснется учеников средних и старших классов, а также их родителей.
Обучать будущих советников будут более 160 менторов. Они прошли подготовку от проекта Decide и Цюрихского педагогического университета в Швейцарии и имеют практический опыт работы со школами в рамках национального пилотирования системы профориентации детей и подростков.
Во время обучения педагоги осваивают такие навыки:
- как учитывать интересы, способности и потребности каждого ребенка;
- как создать и развивать систему профориентации и карьерного консультирования в школе;
- как наладить сотрудничество образования, власти и бизнеса;
- какие методики помогают ученикам и ученицам определиться с будущей профессией.
Как пройти обучение
Желающим стать карьерным советником рекомендуют обращаться в областные заведения последипломного педагогического образования. Именно они вместе с командой проекта Decide организуют подготовку в каждой области.
В проекте Decide подчеркивают, что подготовка карьерных образовательных советников - один из шагов к созданию целостной и эффективной системы профориентации, карьерного консультирования и карьерного образования в Украине.
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