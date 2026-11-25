Верховний Суд у постанові від 17 листопада 2026 року розглянув справу про водія, який тримав картку водія в кишені замість тахографа. Суд визначив, які докази мають значення для накладення штрафу.

Штрафи для водіїв на дорогах продовжують уточнювати суди - Верховний Суд розібрався, коли покарання за картку водія, що лежить у кишені замість тахографа, є законним.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 17 листопада 2026 року ухвалив постанову у справі № 160/16774/24. Предметом розгляду стала ситуація, коли водій мав при собі картку водія, але не вставив її в тахограф.

Тахограф - це прилад, який фіксує режим праці та відпочинку водія. Він обов'язковий для вантажних автомобілів понад 3,5 тонни та автобусів. Картка водія - персональна картка, яку водій вставляє в тахограф, щоб прилад записував дані саме про нього.

Якщо картка лежить у кишені, а не в тахографі, прилад не фіксує, хто саме керував транспортом і скільки годин працював. Саме це і стало підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Верховний Суд визначив, які докази мають значення для накладення штрафу в таких справах. Суд звернув увагу, що сам факт наявності картки водія в кишені не звільняє від відповідальності, якщо тахограф не використовувався належним чином.

Що це означає для водіїв

Водіям вантажівок і автобусів варто пам'ятати: картка водія має бути вставлена в тахограф під час руху. Тримати її в кишені або серед документів - це порушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

Перед виїздом перевірте, що картка вставлена в тахограф і прилад працює. Якщо тахограф несправний, це також може стати підставою для штрафу.

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