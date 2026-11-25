Штрафи для водіїв на дорогах продовжують уточнювати суди - Верховний Суд розібрався, коли покарання за картку водія, що лежить у кишені замість тахографа, є законним.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 17 листопада 2026 року ухвалив постанову у справі № 160/16774/24. Предметом розгляду стала ситуація, коли водій мав при собі картку водія, але не вставив її в тахограф.
Тахограф - це прилад, який фіксує режим праці та відпочинку водія. Він обов'язковий для вантажних автомобілів понад 3,5 тонни та автобусів. Картка водія - персональна картка, яку водій вставляє в тахограф, щоб прилад записував дані саме про нього.
Якщо картка лежить у кишені, а не в тахографі, прилад не фіксує, хто саме керував транспортом і скільки годин працював. Саме це і стало підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Верховний Суд визначив, які докази мають значення для накладення штрафу в таких справах. Суд звернув увагу, що сам факт наявності картки водія в кишені не звільняє від відповідальності, якщо тахограф не використовувався належним чином.
Що це означає для водіїв
Водіям вантажівок і автобусів варто пам'ятати: картка водія має бути вставлена в тахограф під час руху. Тримати її в кишені або серед документів - це порушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність.
Перед виїздом перевірте, що картка вставлена в тахограф і прилад працює. Якщо тахограф несправний, це також може стати підставою для штрафу.
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